Luka Doncic şi LeBron James au făcut show şi i-au adus victoria lui Lakers! Rezultate din NBA - Antena Sport

Starurile Luka Doncic şi LeBron James au ajutat echipa Los Angeles Lakers să învingă pe propriul parchet, cu scorul de 128-121, formaţia Memphis Grizzlies, vineri seara, în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

Doncic a încheiat meciul de la Crypto.com Arena cu un total de 34 puncte, 6 recuperări şi 8 assist-uri, în timp ce “King James” a contribuit cu 31 de puncte, 9 recuperări şi 6 assist-uri la acest succes.

Luka Doncic şi LeBron James au ajutat-o pe Los Angeles Lakers să o învingă pe Memphis Grizzlies

Jaren Jackson a fost cel mai bun marcator al oaspeţilor, cu 25 de puncte, în timp ce vedeta lui Grizzlies, Ja Morant, a reuşit 16 puncte şi 8 pase decisive.

Lakers, care vine după o lună decembrie complicată, ocupă locul al cincilea în Conferinţa de Vest a NBA, cu 21 de victorii şi 11 înfrângeri, în timp ce Grizzlies se află pe poziţia a noua în aceeaşi conferinţă (15 victorii, 19 înfrângeri).

Tot vineri, campioana en titre a NBA, Oklahoma City Thunder, a învins în deplasare, cu scorul de 131-94, formaţia Golden State Warriors, în condiţiile în care californienii nu a putut conta pe vedetele Stephen Curry, Jimmy Butler şi Draymond Green, toţi trei cu probleme medicale.