Oklahoma City Thunder, a doua victorie în play-off-ul NBA. Shai Gilgeous-Alexander, un nou meci de vis

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a obţinut a doua victorie în confruntarea cu Phoenix Suns, 120-107, miercuri, pe teren propriu, şi conduce cu 2-0 la general în prima rundă a play-off-ului ligii profesioniste nord-americane de baschet.

Artizanul victoriei lui Thunder a fost starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, autor a 37 de puncte.

Meciul al treilea al seriei din Conferinţa de Vest, ce se dispută după sistemul cel mai bun din şapte partide, este programat sâmbătă la Phoenix.

Another postseason game.

Another spectacular SGA performance!

37 PTS I 9 AST I 5 REB I 2 STL

OKC secures a 2-0 series lead in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google ⚡️

Game 3: Saturday, 3:30pm/et, NBC and Peacock pic.twitter.com/YAzKaioMBw

— NBA (@NBA) April 23, 2026

În Conferinţa de Est, Detroit Pistons a învins-o cu 98-83 pe Orlando Magic, pe propriul teren, şi a restabilit egalitatea la general, 1-1.