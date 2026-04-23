Oklahoma City Thunder, a doua victorie în play-off-ul NBA. Shai Gilgeous-Alexander, un nou meci de vis

VIDEO

Viviana Moraru Publicat: 23 aprilie 2026, 13:07

Comentarii
Shai Gilgeous-Alexander, în Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns/ Getty Images

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a obţinut a doua victorie în confruntarea cu Phoenix Suns, 120-107, miercuri, pe teren propriu, şi conduce cu 2-0 la general în prima rundă a play-off-ului ligii profesioniste nord-americane de baschet.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Artizanul victoriei lui Thunder a fost starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, autor a 37 de puncte.

Meciul al treilea al seriei din Conferinţa de Vest, ce se dispută după sistemul cel mai bun din şapte partide, este programat sâmbătă la Phoenix.

În Conferinţa de Est, Detroit Pistons a învins-o cu 98-83 pe Orlando Magic, pe propriul teren, şi a restabilit egalitatea la general, 1-1.

Reclamă
Reclamă

Următorul meci al seriei va avea loc la Orlando, sâmbătă.

Analist: Nicuşor Dan vrea al doilea mandat, iar asta presupune eliminarea rapidă a lui BolojanAnalist: Nicuşor Dan vrea al doilea mandat, iar asta presupune eliminarea rapidă a lui Bolojan
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Observator
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA
Fanatik.ro
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA
16:11

Jaqueline Cristian, calificare senzațională în turul doi la Madrid! Românca, victorie după ce a salvat 3 mingi de meci
15:49

Un fost jucător al Rapidului, propus antrenor la FCSB! A antrenat şi în Turcia
15:34

Barcelona, anunţ de ultim moment despre Lamine Yamal. Ce se întâmplă cu participarea la Campionatul Mondial 2026
15:17

“Preţul corect” pentru Lorenzo Biliboc: 2,5 milioane de euro. Giovanni Becali, detalii despre transfer
14:53

Încă un contestatar la Gică Hagi: “Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”
14:53

Fanii Rapidului au ieşit la atac, după ultimele rezultate. Protestul anunţat: “Nu putem rămâne indiferenţi”
Vezi toate știrile
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 4 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 5 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”