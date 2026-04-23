Oklahoma City Thunder, a doua victorie în play-off-ul NBA. Shai Gilgeous-Alexander, un nou meci de vis

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a obţinut a doua victorie în confruntarea cu Phoenix Suns, 120-107, miercuri, pe teren propriu, şi conduce cu 2-0 la general în prima rundă a play-off-ului ligii profesioniste nord-americane de baschet.
Artizanul victoriei lui Thunder a fost starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, autor a 37 de puncte.
Meciul al treilea al seriei din Conferinţa de Vest, ce se dispută după sistemul cel mai bun din şapte partide, este programat sâmbătă la Phoenix.
Another postseason game.
Another spectacular SGA performance!
37 PTS I 9 AST I 5 REB I 2 STL
OKC secures a 2-0 series lead in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google ⚡️
Game 3: Saturday, 3:30pm/et, NBC and Peacock pic.twitter.com/YAzKaioMBw
— NBA (@NBA) April 23, 2026
În Conferinţa de Est, Detroit Pistons a învins-o cu 98-83 pe Orlando Magic, pe propriul teren, şi a restabilit egalitatea la general, 1-1.
🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆
▪️ The Pistons even the series, 1-1
▪️ The Thunder take a 2-0 series lead
The NBA Playoffs presented by @Google continue Thursday with 3 games on Prime! pic.twitter.com/cfTHje0Lai
— NBA (@NBA) April 23, 2026
Următorul meci al seriei va avea loc la Orlando, sâmbătă.
- Los Angeles Lakers face 2-0 în seria cu Houston Rockets. LeBron James și-a “cărat” echipa fără Doncic și Reaves
- Victor Wembanyama a fost desemnat apărătorul sezonului în NBA! Francezul, cel mai tânăr jucător care câştigă acest premiu
- Phoenix – Oklahoma City 84-119. 25 de puncte pentru Shai Gilgeous-Alexander
- Houston Rockets – LA Lakers 98-107. Încă un record pentru LeBron James
- S-a stabilit tabloul complet al play-off-ului NBA! Golden State Warriors și Charlotte Hornets sunt OUT