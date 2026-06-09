“Dă cineva?”. Basarab Panduru nu s-a ferit de cuvinte după ce a văzut cota de piață a lui Ștefan Baiaram

Transfermarkt a actualizat cotele de piață ale jucătorilor din Liga 1, iar Ștefan Baiaram a devenit cel mai valoros fotbalist din campionatul românesc. Cu toate acestea, Basarab Panduru nu crede că vreo echipă îi va acorda Universității Craiova 5 milioane de euro, valoarea jucătorului de 23 de ani indicată de site-ul de specialitate.

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Finalul sezonului 2025/26 din Liga 1 a reprezentat un prilej pentru specialiștii de la Transfermarkt să actualizeze cotele jucătorilor și implicit valorile totale de piață ale echipelor, Universitatea Craiova devenind cea mai “scumpă” echipă din campionatul României. Tot din Bănie vine și cel mai valoros fotbalist raportat la cotele de pe site-ul de specialitate, iar acesta este Ștefan Baiaram.

Basarab Panduru, verdict clar în privința cotei de piață a lui Baiaram: “Mi se pare mult”

Odată cu modificările de pe Transfermarkt au apărut și reacțiile din partea specialiștilor și foștilor jucători, iar Basarab Panduru a avut o opinie tranșantă. Fostul fotbalist de la Steaua este de părere că Baiaram și alți jucători sunt supraevaluați de specialiști.

Panduru crede însă că un jucător din Liga 1 ar putea să se transfere pe o sumă relativ egală cu valoarea sa de pe Transfermarkt, și anume Daniel Bîrligea, cotat la 4,5 milioane de euro.

“Văd că Baiaram e 5 milioane. Dă cineva? Așa ne dăm seama dacă valorezi cât spune Transfermarkt. Mie mi se pare mult și la Baiaram, și la Olaru se vede că e mult, că nu dă nimeni. Sumele sunt destul de mari, să vedem dacă cumpără cineva din România.