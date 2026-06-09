Home | Fotbal | Liga 1 | “Dă cineva?”. Basarab Panduru nu s-a ferit de cuvinte după ce a văzut cota de piață a lui Ștefan Baiaram

“Dă cineva?”. Basarab Panduru nu s-a ferit de cuvinte după ce a văzut cota de piață a lui Ștefan Baiaram

Andrei Nicolae Publicat: 9 iunie 2026, 11:20

Comentarii
Dă cineva?. Basarab Panduru nu s-a ferit de cuvinte după ce a văzut cota de piață a lui Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram - Basarab Panduru / Colaj Orange Sport + Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Transfermarkt a actualizat cotele de piață ale jucătorilor din Liga 1, iar Ștefan Baiaram a devenit cel mai valoros fotbalist din campionatul românesc. Cu toate acestea, Basarab Panduru nu crede că vreo echipă îi va acorda Universității Craiova 5 milioane de euro, valoarea jucătorului de 23 de ani indicată de site-ul de specialitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finalul sezonului 2025/26 din Liga 1 a reprezentat un prilej pentru specialiștii de la Transfermarkt să actualizeze cotele jucătorilor și implicit valorile totale de piață ale echipelor, Universitatea Craiova devenind cea mai “scumpă” echipă din campionatul României. Tot din Bănie vine și cel mai valoros fotbalist raportat la cotele de pe site-ul de specialitate, iar acesta este Ștefan Baiaram.

Basarab Panduru, verdict clar în privința cotei de piață a lui Baiaram: “Mi se pare mult”

Odată cu modificările de pe Transfermarkt au apărut și reacțiile din partea specialiștilor și foștilor jucători, iar Basarab Panduru a avut o opinie tranșantă. Fostul fotbalist de la Steaua este de părere că Baiaram și alți jucători sunt supraevaluați de specialiști.

Panduru crede însă că un jucător din Liga 1 ar putea să se transfere pe o sumă relativ egală cu valoarea sa de pe Transfermarkt, și anume Daniel Bîrligea, cotat la 4,5 milioane de euro.

Văd că Baiaram e 5 milioane. Dă cineva? Așa ne dăm seama dacă valorezi cât spune Transfermarkt. Mie mi se pare mult și la Baiaram, și la Olaru se vede că e mult, că nu dă nimeni. Sumele sunt destul de mari, să vedem dacă cumpără cineva din România.

Reclamă
Reclamă

Poate Bîrligea, nu știu, s-ar putea. Are 26 de ani, încă nu sunt așa mulți. Să dai 4-5 milioane de euro pe el nu mi se pare din cale afară, dar nu știu“, a spus fostul component al Generației de Aur, potrivit primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Leguma care a ajuns simbolul risipei în România. Fermierii o aruncă pe câmp, magazinele vând din import
Observator
Leguma care a ajuns simbolul risipei în România. Fermierii o aruncă pe câmp, magazinele vând din import
Romina Gingașu, gest superb pentru familia din Galați a cărui apartament a fost lovit de dronă. Ce a decis să facă
Fanatik.ro
Romina Gingașu, gest superb pentru familia din Galați a cărui apartament a fost lovit de dronă. Ce a decis să facă
11:16

La asta nu se aștepta nimeni! Unde poate ajunge Darwin Nunez, după ce a plecat de la arabi
10:44

Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB
10:39

Ce nebunie! Raphinha, la un pas să plece de la Barcelona! Salariu de 4 ori mai mare și un munte de bani pentru catalani
10:13

Spania bagă spaima în rivale înainte de Cupa Mondială. Statistica uluitoare pentru “Furia Roja”
9:50

E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi
9:36

Inter plusează pentru tânărul star dorit de Cristi Chivu! Oferta pregătită de campioana Italiei
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic 2 Jucătorul dorit de Dinamo a rămas liber de contract 3 Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează 4 Neluțu Varga a dat lovitura! Legenda celor de la FC Porto vine să antreneze CFR Cluj. De ce depinde totul 5 Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: “Nu va pleca gratis”. Şi Mihai Stoica confirmă! 6 Gigi Becali insistă pentru transfer! A crescut oferta
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan