Phoenix – Oklahoma City 84-119. 25 de puncte pentru Shai Gilgeous-Alexander

Campionii en-titre devin a doua echipa din istoria NBA care debutează în playoff cu victorie la 30 puncte în două sezoane consecutive, lucru pe care îl mai realizase doar LA Lakers în 1986 şi 1987.

Cu o apărare sufocantă şi 34 puncte marcate din mingile furate de la adversari, Thunder şi-au permis luxul de a juca aproape tot sfertul patru cu rezervele. Shai Gilgeous-Alexander a fost cel mai bun marcator cu 25 puncte în 29 de minute, în timp ce Jalen Williams a strâns 22 în tot atâtea minute.

Phoenix – Oklahoma City 84-119

La Phoenix s-a simţit şi oboseala. Trupa lui Jordan Ott a pierdut în Play-in Tournament meciul pentru locul 7 şi a jucat cu eliminarea în faţă în urmă cu o zi şi jumătate, când au supravieţuit în faţa lui Golden State Warriors.

Booker a avut 23 puncte pentru Suns, secondat de Brooks ch 18.

Meciul 2 se joacă miercuri, tot la Paycom Center, pentru ca seria să se mute apoi în Phoenix pentru următoarele două jocuri, meciul 3 fiind LIVE în AntenaPLAY sâmbătă, de la 22:30.