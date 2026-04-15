Portland Trail Blazers s-a calificat în play-off-ul NBA. Charlotte Hornets rămâne în cursă

Portland Trail Blazers a obţinut calificarea în play-off-ul NBA, în timp ce Charlotte Hornets se menţine în cursa pentru un bilet în faza finală după victoriile obţinute marţi în meciurile de baraj.

Portland Trail Blazers s-a impus cu 114-110 în faţa lui Phoenix Suns şi va da piept în primul tur al play-off-ului, în Conferinţa de Vest, cu San Antonio Spurs, echipa starului Victor Wembanyama.

Portland Trail Blazers s-a calificat în play-off-ul NBA

Deşi era condusă cu 11 puncte în sfertul patru, după ce se aflase la conducere cu acelaşi numărul de puncte în sfertul trei, Trail Blazers a reuşit o revenire magnifică pe final de meci, mizând pe israelianul Deni Avdija, autor a 41 de puncte, 7 recuperări şi 7 pase decisive.

🏆 PLAYOFF PICTURE 🏆

▪️ POR wins, secures West 7-seed

▪️ CHA wins, will play loser of ORL/PHI for East 8-seed

▪️ PHX loses, will play winner of GSW/LAC for West 8-seed

The NBA Playoffs presented by @Google begin April 18th! pic.twitter.com/u9P8BCF7LO

— NBA (@NBA) April 15, 2026

Phoenix Suns va mai avea o ultimă şansă să acceadă în play-off, vineri, urmând să joace cu învingătoarea meciului dintre Los Angeles Clippers şi Golden State Warriors, programat miercuri.