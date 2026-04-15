Portland Trail Blazers s-a calificat în play-off-ul NBA. Charlotte Hornets rămâne în cursă

Portland Trail Blazers a obţinut calificarea în play-off-ul NBA, în timp ce Charlotte Hornets se menţine în cursa pentru un bilet în faza finală după victoriile obţinute marţi în meciurile de baraj.
Portland Trail Blazers s-a impus cu 114-110 în faţa lui Phoenix Suns şi va da piept în primul tur al play-off-ului, în Conferinţa de Vest, cu San Antonio Spurs, echipa starului Victor Wembanyama.
Deşi era condusă cu 11 puncte în sfertul patru, după ce se aflase la conducere cu acelaşi numărul de puncte în sfertul trei, Trail Blazers a reuşit o revenire magnifică pe final de meci, mizând pe israelianul Deni Avdija, autor a 41 de puncte, 7 recuperări şi 7 pase decisive.
🏆 PLAYOFF PICTURE 🏆
▪️ POR wins, secures West 7-seed
▪️ CHA wins, will play loser of ORL/PHI for East 8-seed
▪️ PHX loses, will play winner of GSW/LAC for West 8-seed
The NBA Playoffs presented by @Google begin April 18th! pic.twitter.com/u9P8BCF7LO
— NBA (@NBA) April 15, 2026
Phoenix Suns va mai avea o ultimă şansă să acceadă în play-off, vineri, urmând să joace cu învingătoarea meciului dintre Los Angeles Clippers şi Golden State Warriors, programat miercuri.
La rândul său, Charlotte Hornets a eliminat-o pe Miami Heat, la capătul unui meci intens, impunându-se cu 127-126 după prelungiri.
Hornets va întâlni vineri, în deplasare, perdanta meciului dintre Philadelphia 76ers şi Orlando Magic, care va oferi ultimul bilet pentru play-off-ul Conferinţei de Est şi un eventual prim tur în faţa lui Detroit Pistons.
LaMelo Ball a fost cel mai bun marcator al lui Hornets, cu 30 de puncte.
LAMELO BALL IN THE CLUTCH TO WIN IT FOR CHARLOTTE 🔥🔥🔥
THE HORNETS END MIAMI’S SEASON IN A THRILLER! pic.twitter.com/cKmDqnVIML
— ESPN (@espn) April 15, 2026
Calificate în Conferinţa de Vest a play-off-ului mai sunt Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Houston Rockets, LA Lakers şi Oklahoma City Thunder.
- Play-off-ul NBA începe pe 18 aprilie. Trei echipe îşi aşteaptă adversarele din prima rundă
- Stephen Curry şi Luka Doncic “se vând” cel mai bine în NBA
- Cele mai tari meciuri din finalul sezonului regulat din NBA se văd în AntenaPLAY. Nuggets @ Spurs, partida “vedetă”
- Los Angeles Lakers, neajutorată fără Doncic și LeBron James. Oklahoma City Thunder a câștigat zdrobitor
- Shaquille O’Neal lansează o ligă profesionistă de dunk-uri