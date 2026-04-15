Portland Trail Blazers s-a calificat în play-off-ul NBA. Charlotte Hornets rămâne în cursă

Viviana Moraru Publicat: 15 aprilie 2026, 12:15

Duel în Portland Trail Blazers - Phoenix Suns/ Profimedia

Portland Trail Blazers a obţinut calificarea în play-off-ul NBA, în timp ce Charlotte Hornets se menţine în cursa pentru un bilet în faza finală după victoriile obţinute marţi în meciurile de baraj.

Portland Trail Blazers s-a impus cu 114-110 în faţa lui Phoenix Suns şi va da piept în primul tur al play-off-ului, în Conferinţa de Vest, cu San Antonio Spurs, echipa starului Victor Wembanyama.

Deşi era condusă cu 11 puncte în sfertul patru, după ce se aflase la conducere cu acelaşi numărul de puncte în sfertul trei, Trail Blazers a reuşit o revenire magnifică pe final de meci, mizând pe israelianul Deni Avdija, autor a 41 de puncte, 7 recuperări şi 7 pase decisive.

Phoenix Suns va mai avea o ultimă şansă să acceadă în play-off, vineri, urmând să joace cu învingătoarea meciului dintre Los Angeles Clippers şi Golden State Warriors, programat miercuri.

La rândul său, Charlotte Hornets a eliminat-o pe Miami Heat, la capătul unui meci intens, impunându-se cu 127-126 după prelungiri.

Hornets va întâlni vineri, în deplasare, perdanta meciului dintre Philadelphia 76ers şi Orlando Magic, care va oferi ultimul bilet pentru play-off-ul Conferinţei de Est şi un eventual prim tur în faţa lui Detroit Pistons.

LaMelo Ball a fost cel mai bun marcator al lui Hornets, cu 30 de puncte.

Calificate în Conferinţa de Vest a play-off-ului mai sunt Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Houston Rockets, LA Lakers şi Oklahoma City Thunder.

