Proprietarul lui Carolina Hurricanes a cumpărat echipa Portland Trail Blazzers din NBA pentru 4,25 miliarde de dolari

Consiliul de administraţie din NBA a aprobat vânzarea echipei Portland Trail Blazers către un grup de investiţii condus de omul de afaceri Tom Dundon, proprietarul echipei de hochei Carolina Hurricanes (NHL), a anunţat, luni, liga profesionistă nord-americană de baschet, citată de EFE.
Consiliul, care reprezintă proprietarii echipelor, a aprobat tranzacţia, evaluată la aproximativ 4,25 miliarde de dolari, şi se aşteaptă să se încheie în această săptămână, a indicat NBA.
Proprietarul lui Carolina Hurricanes a cumpărat echipa Portland Trail Blazzers din NBA
Potrivit The Athletic, Dundon va finaliza achiziţia a 80,1% din franciză, marţi, în timp ce restul de 19,9% va fi achiziţionat înainte de septembrie 2028.
Încheierea tranzacţiei vine după vânzarea, în luna martie a acestui an, a unei participaţii de 12,5% la Hurricanes, echipă din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă, evaluată la 2,66 miliarde de dolari. Dundon a ajuns la un acord cu actualii proprietari ai lui Blazers, moştenitorii lui Paul Allen, la finele anului 2025.
Allen, cofondator al Microsoft, a achiziţionat echipa Trail Blazers în 1988 pentru 68 de milioane de dolari şi a construit Grădina Trandafirilor – actuala Moda Center – sală polivalentă care a fost inaugurată în 1995. El a decedat în 2018 din cauza unui cancer de sânge, iar sora sa Jody a preluat conducerea clubului.
Allen, care deţinea şi echipa Seattle Seahawks din NFL (liga de fotbal american) şi 25% din Seattle Sounders din Major League Soccer (MLS), şi-a exprimat dorinţa înainte de a muri ca activele sale sportive să fie vândute, astfel încât toate veniturile moştenirii să poată fi folosite în scopuri filantropice.
După ce au încheiat tranzacţia cu Dundon pentru vânzarea lui Blazers, administratorii imobiliari ai lui Allen au scos-o la vânzare pe Seattle Seahawks, care au câştigat Super Bowl-ul în luna februarie.
Această tranzacţie este cea mai recentă schimbare de proprietar în NBA, după recentele vânzări ale echipei Los Angeles Lakers pentru 10 miliarde de dolari – un record absolut în sportul american – şi ale echipei Boston Celtics pentru 6,1 miliarde de dolari.
- Denver Nuggets – Golden State 116-93. Nikola Jokic, aproape de un triple double
- Shai Gilgeous-Alexander, prestaţie de vis în Oklahoma City – New York 111-110. Un fan a câştigat 20.000 de dolari
- Suspendare pentru Luka Doncic în NBA
- Detroit Pistons merge “ceas” și fără Cade Cunningham. Victorie la pas contra Minnesotei Timberwolves
- Moment istoric în NBA. LeBron James și Bronny, primul assist tată-fiu: „Ceva deosebit pentru familia noastră”