Proprietarul lui Carolina Hurricanes a cumpărat echipa Portland Trail Blazzers din NBA pentru 4,25 miliarde de dolari

Consiliul de administraţie din NBA a aprobat vânzarea echipei Portland Trail Blazers către un grup de investiţii condus de omul de afaceri Tom Dundon, proprietarul echipei de hochei Carolina Hurricanes (NHL), a anunţat, luni, liga profesionistă nord-americană de baschet, citată de EFE.

Consiliul, care reprezintă proprietarii echipelor, a aprobat tranzacţia, evaluată la aproximativ 4,25 miliarde de dolari, şi se aşteaptă să se încheie în această săptămână, a indicat NBA.

Proprietarul lui Carolina Hurricanes a cumpărat echipa Portland Trail Blazzers din NBA

Potrivit The Athletic, Dundon va finaliza achiziţia a 80,1% din franciză, marţi, în timp ce restul de 19,9% va fi achiziţionat înainte de septembrie 2028.

Încheierea tranzacţiei vine după vânzarea, în luna martie a acestui an, a unei participaţii de 12,5% la Hurricanes, echipă din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă, evaluată la 2,66 miliarde de dolari. Dundon a ajuns la un acord cu actualii proprietari ai lui Blazers, moştenitorii lui Paul Allen, la finele anului 2025.

Allen, cofondator al Microsoft, a achiziţionat echipa Trail Blazers în 1988 pentru 68 de milioane de dolari şi a construit Grădina Trandafirilor – actuala Moda Center – sală polivalentă care a fost inaugurată în 1995. El a decedat în 2018 din cauza unui cancer de sânge, iar sora sa Jody a preluat conducerea clubului.