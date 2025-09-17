Soția unui superstar din NBA, amenințată cu moartea: "Îți vom ucide întreaga familie. Îți va fi frică oriunde vei merge" - Antena Sport

Soția lui Giannis Antetokounmpo, Mariah, a primit un mesaj grotesc în timpul participării superstarului din NBA la Campionatul European de baschet. Pe parcursul finalei mici, în care Grecia s-a impus contra Finlandei, femeia a fost amenințată cu moartea pe rețelele sociale de către un om din Turcia.
Toate tensiunile au apărut după semifinala pierdută de naționala elenă în fața “țării semilunii”, la capătul căreia și Giannis Antetokounmpo a avut o ieșire nervoasă.
Mesaje reprobabile primite de soția lui Antetokounmpo
Mariah a postat la secțiunea “stories” a contului său de Instagram mesajul primit în privat, alături de contul fanului din Turcia: “Îți vom ucide întreaga familie. Îți va fi frică oriunde vei merge“.
Soția lui Antetokounmpo a venit și ea cu un răspuns în care a blamat persoana respectivă că a ajuns la astfel de declarații doar din cauza unui meci de baschet: “Oamenii din lumea asta sunt atât de dezamăgitori! Totul pentru un meci de bashet! Sper că cei care fac comentarii urâte și trimit mesaje dezgustătoare familiei mele sunt mândri de ei înșiși!
Dar, din moment ce vrei să mă contactezi în privat, mă voi asigura că toată lumea va afla public cine ești! Și pentru toți fanii Turciei, felicitări pentru medalia câștigată (n.r. – argint), aveți o echipă extraordinară!
Totuși, pentru fanii voștri, nu este loc pentru acest tip de comportament în sport. De fapt, nu este loc pentru acest tip de comportament în niciun context“, a mai scris ea.
Grecia a fost învinsă de Turcia în semifinale la Eurobasket 2025, iar tensiunile au continuat și la vestiare în timpul unei transmisiuni live făcute de starul lui Milwaukee Bucks. Enervat de suporterii din “țara semilunii”, a avut o ieșire nervoasă și a spus: “Hei, scoate naiba steagul turcesc de aici! Scoate-l de aici!“.
Ulterior, Antetokounmpo a postat un mesaj pe rețelele sociale prin care și-a cerut scuze pentru cele întâmplate, alături de o poză alături de Alperen Sengun, baschetbalistul lui Houston Rockets cu care a intrat în conflict în meciul dintre Grecia și Turcia. După Eurobasket 2025, elenii s-au ales cu medalia de bronz, iar țara de pe două continente cu argintul.
