Stephen Curry şi Luka Doncic “se vând” cel mai bine în NBA

Tricourile lui Stephen Curry, jucătorul echipei Golden State Warriors, şi ale slovenului Luka Doncic, vedeta lui Los Angeles Lakers, s-au aflat în fruntea listei celor mai bine vândute tricouri la sfârşitul sezonului regular din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează EFE.
NBA şi-a publicat, luni, lista oficială, întocmită folosind date de pe NBAStore.com şi reţeaua de parteneri comerciali ai competiţiei. Curry şi-a menţinut dominaţia, după ce l-a detronat pe Doncic în clasament la mijlocul sezonului, slovenul fiind lider de la sfârşitul sezonului trecut, în urma transferului său la Lakers.
În urma starului sloven se află fundaşul Jalen Brunson (New York Knicks), francezul Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) şi starul LeBron James (LA Lakers).
Printre numele care au urmat în clasament s-au numărat Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) şi canadianul Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), MVP-ul (cel mai valoros jucător din sezonul regular) en titre.
Şase jucători de pe lista celor mai bine vândute tricouri din NBA au 25 de ani sau mai puţin, inclusiv Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Cade Cunningham (Detroit Pistons) şi LaMelo Ball (Charlotte Hornets).
New York Knicks rămâne echipa care a vândut cele mai multe articole de echipă din NBA în timpul sezonului regular, urmată de Los Angeles Lakers şi Boston Celtics.
NBA a publicat cifrele cu o zi înainte de începerea post-sezonului, unde echipele clasate pe locurile 7-10 din fiecare conferinţă vor concura pentru ultimele patru locuri în faza finală play-off, care va debuta sâmbăta viitoare.
