Suspendare pentru Luka Doncic în NBA

Dan Roșu Publicat: 29 martie 2026, 12:44

Suspendare pentru Luka Doncic în NBA

Luka Doncic, în timpul unui meci - Getty Images

Luka Doncic, starul sloven al echipei Los Angeles Lakers, a primit o suspendare de un meci în Liga profesionistă nord-americane de baschet (NBA), pentru faulturi tehnice repetate, informează EFE.

Jucătorul francizei californiene a comis al 16-lea său fault tehnic din acest sezon în cursul meciului câştigat vineri seara de Lakers, cu scorul de 116-99, în faţa formaţiei Brooklyn Nets.

Luka Doncic, suspendat un meci în NBA

Slovenul va efectua suspendarea pe 30 martie, la meciul dintre Los Angeles Lakers şi Washington Wizards.

Luka Doncic este cel mai prolific jucător din actuala ediţie a Ligii profesioniste nord-americane de baschet, cu o medie de 33,7 puncte pe meci.

