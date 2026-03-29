Suspendare pentru Luka Doncic în NBA

Luka Doncic, starul sloven al echipei Los Angeles Lakers, a primit o suspendare de un meci în Liga profesionistă nord-americane de baschet (NBA), pentru faulturi tehnice repetate, informează EFE.

Jucătorul francizei californiene a comis al 16-lea său fault tehnic din acest sezon în cursul meciului câştigat vineri seara de Lakers, cu scorul de 116-99, în faţa formaţiei Brooklyn Nets.

Slovenul va efectua suspendarea pe 30 martie, la meciul dintre Los Angeles Lakers şi Washington Wizards.

Luka Doncic este cel mai prolific jucător din actuala ediţie a Ligii profesioniste nord-americane de baschet, cu o medie de 33,7 puncte pe meci.