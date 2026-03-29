Suspendare pentru Luka Doncic în NBA

Luka Doncic, starul sloven al echipei Los Angeles Lakers, a primit o suspendare de un meci în Liga profesionistă nord-americane de baschet (NBA), pentru faulturi tehnice repetate, informează EFE.
Jucătorul francizei californiene a comis al 16-lea său fault tehnic din acest sezon în cursul meciului câştigat vineri seara de Lakers, cu scorul de 116-99, în faţa formaţiei Brooklyn Nets.
Luka Doncic, suspendat un meci în NBA
Slovenul va efectua suspendarea pe 30 martie, la meciul dintre Los Angeles Lakers şi Washington Wizards.
Luka Doncic este cel mai prolific jucător din actuala ediţie a Ligii profesioniste nord-americane de baschet, cu o medie de 33,7 puncte pe meci.
- Detroit Pistons merge “ceas” și fără Cade Cunningham. Victorie la pas contra Minnesotei Timberwolves
- Moment istoric în NBA. LeBron James și Bronny, primul assist tată-fiu: „Ceva deosebit pentru familia noastră”
- Luka Doncic, un nou meci de vis pentru LA Lakers. Victorie fără emoții cu Brooklyn Nets
- Luka Doncic, de neoprit! 43 de puncte şi victorie cu Indiana Pacers
- Donovan Mitchell, 42 de puncte pentru Cleveland Cavaliers! Orlando Magic a ajuns la 6 înfrângeri