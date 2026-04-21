Home | NBA | Victor Wembanyama a fost desemnat apărătorul sezonului în NBA! Francezul, cel mai tânăr jucător care câştigă acest premiu

Alex Masgras Publicat: 21 aprilie 2026, 9:40

Comentarii
Victor Wembanyama, în timpul unui meci / Getty Images

Pivotul francez al echipei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, a câştigat, luni, trofeul pentru cel mai bun apărător al sezonului din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), devenind la 22 de ani cel mai tânăr jucător care a câştigat vreodată acest premiu, el fiind şi în cursa pentru titlul MVP (cel mai bun jucător) al sezonului regular, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Desemnarea baschetbalistului de 2,13 m era aşteptată, având în vedere dominaţia sa. El a fost ales primul în acest clasament (din trei) de către jurnaliştii specializaţi, a anunţat NBA pe contul de X, fiind o premieră de la introducerea premiului în sezonul 1982-1983.

El îi succede jucătorului echipei Cleveland Cavaliers, Evan Mobley, care a câştigat premiul anul trecut, după ce Wembanyama a fost ineligibil din cauza unei tromboze venoase profunde care i-a pus capăt sezonului în februarie.

Înaintea liderului lui San Antonio Spurs, doi francezi fuseseră onoraţi cu acest trofeu: Rudy Gobert (2018, 2019, 2021, 2024) şi Joakim Noah (2014).

Wembanyama reprezintă o ameninţare defensivă unică, datorită combinaţiei dintre dimensiunea şi mobilitatea sa, care au propulsat-o pe San Antonio Spurs pe locul doi în Conferinţa de Vest, depăşind cu mult aşteptările de la începutul sezonului.

Reclamă
Reclamă

El a avut o medie de 3,1 blocaje pe meci în timpul sezonului regular, conducând cu o marjă largă la această categorie. Wembanyama a înregistrat până la 9 capace într-un singur meci, în timpul unei victorii în prelungiri împotriva lui New Orleans Pelicans în octombrie.

Numit debutantul anului 2024 după primul său sezon, “Wemby” vizează un alt trofeu în acest sezon, premiul MVP, cea mai prestigioasă distincţie. Cu 25 de puncte şi 11,5 recuperări în mai puţin de 30 de minute pe meci (29,2), el a înregistrat cea mai completă linie statistică a sa.

Reclamă

El este unul dintre cei trei finalişti, alături de canadianul Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), MVP-ul en titre, şi sârbul Nikola Jokic (Denver Nuggets), triplu câştigător (2021, 2022, 2024).

Data anunţării laureatului nu a fost încă precizată de NBA.

Wembanyama a înscris 35 de puncte în primul meci al carierei sale în faza play-off a NBA, contribuind decisiv la victoria lui San Antonio Spurs în faţa lui Portland Trail Blazers, cu 111-98, duminică, la San Antonio.

Victor Wembanyama va putea fi urmărit la finalul săptămânii în AntenaPLAY. Duminică seară, de la ora 22:30, va avea loc meciul 4 din prima rundă a play-off-ului dintre San Antonio Spurs şi Portland Trail Blazers. Şi meciul de sâmbătă, dintre Oklahoma City Thunder şi Phoenix Suns, va fi LIVE în AntenaPLAY, de la ora 22:30.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
11:39

11:29

11:15

10:49

10:08

10:02

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
