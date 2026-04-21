Victor Wembanyama a fost desemnat apărătorul sezonului în NBA! Francezul, cel mai tânăr jucător care câştigă acest premiu

Pivotul francez al echipei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, a câştigat, luni, trofeul pentru cel mai bun apărător al sezonului din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), devenind la 22 de ani cel mai tânăr jucător care a câştigat vreodată acest premiu, el fiind şi în cursa pentru titlul MVP (cel mai bun jucător) al sezonului regular, relatează AFP.

Desemnarea baschetbalistului de 2,13 m era aşteptată, având în vedere dominaţia sa. El a fost ales primul în acest clasament (din trei) de către jurnaliştii specializaţi, a anunţat NBA pe contul de X, fiind o premieră de la introducerea premiului în sezonul 1982-1983.

El îi succede jucătorului echipei Cleveland Cavaliers, Evan Mobley, care a câştigat premiul anul trecut, după ce Wembanyama a fost ineligibil din cauza unei tromboze venoase profunde care i-a pus capăt sezonului în februarie.

Înaintea liderului lui San Antonio Spurs, doi francezi fuseseră onoraţi cu acest trofeu: Rudy Gobert (2018, 2019, 2021, 2024) şi Joakim Noah (2014).

Wembanyama reprezintă o ameninţare defensivă unică, datorită combinaţiei dintre dimensiunea şi mobilitatea sa, care au propulsat-o pe San Antonio Spurs pe locul doi în Conferinţa de Vest, depăşind cu mult aşteptările de la începutul sezonului.