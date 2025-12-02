Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte - Antena Sport

Închide meniul
Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte

NBA
Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte

Dan Roșu Publicat: 2 decembrie 2025, 13:51

Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte

Luka Doncic, în timpul unui meci - Profimedia Images

Los Angeles Lakers nu a putut evita înfrângerea pe teren propriu cu Phoenix Suns, scor 108-125, în ciuda prestaţiei excelente a slovenului Luka Doncic, care a reuşit 38 de puncte şi 11 recuperări, în meciul jucat luni în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

În schimb, starul LeBron James a înscris doar 10 puncte şi a evitat astfel să încheie prematur o serie de 1.300 de partide consecutive în care a marcat minimum 10 puncte, în ultimii 18 ani, scrie EFE.

Phoenix Suns – LA Lakers 125-108

Doncic a fost ales luni cel mai bun jucător al săptămânii trecute în NBA, cu medii de 37,3 puncte, 10,3 pase decisive şi 8,7 recuperări.

Pivotul sârb Nikola Jokic a reuşit un ”triple-double” pentru Denver Nuggets, 29 de puncte, 20 de recuperări şi 13 pase decisive, dar echipa din Colorado a pierdut acasă cu Dallas Mavericks, 121-131. Anthony Davis a fost cel mai bun om al texanilor, cu 32 de puncte, Cooper Flagg, prima alegere la draft, a reuşit 24 de puncte şi 8 recuperări, în timp ce Ryan Nembhard a adăugat 28 de puncte şi 10 pase decisive.

