Valeriu Iftime anunță prime de titlu pentru FC Botoşani: "Le dau și dacă ne calificăm în cupele europene" - Antena Sport

Valeriu Inftime vrea să-şi motiveze jucătorii să se bată pentru câştigarea campionatului şi anunţă prime pentru titlu, dar şi pentru cupele europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Vă dați seama că o să aibă prime de titlu. Să ajungă ei acolo și o să negociem, da. Sunt eu păcătos, dar nici chiar așa. Cum să nu le dau titlu dacă o să câștigăm acest nesperat, râvnit trofeu? Le dau și dacă ne calificăm în cupele europene, da. Nimeni nu se aștepta din grupul nostru să fim aici. Dar știți cum e, am jucat bine, jucăm bine, pofta vine mâncând. Există încredere. Mă uitam și la meciul acesta cu Slobozia, în care am bătut”, a spus Valeriu Iftime.

“Încă nu mi-a cerut transferuri Leo Grozavu, el îmi mai spune așa, de câte o primă specială. O să facem, da, un pachet special de prime. Am un asociat care se ocupă de astea și se pricepe bine aici, știe când să-i stimuleze. Când ești nesperat undeva”, a mai spus Valeriu Iftime.

FC Botoşani este pe locul 2 în Liga 1, cu 36 de puncte. Doar două îngrângeri are trupa lui Leo Grozazu de la startul campionatului.