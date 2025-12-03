Oklahoma City Thunder, victorie cu Golden State Warriors. Anthony Edwards, erou pentru Minnesota într-un "thriller" - Antena Sport

Campioana Oklahoma City Thunder a învins-o în deplasare, cu scorul de 124-112, pe Golden State Warriors, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), disputat marţi seara.
Thunder a obţinut cu această ocazie a 13-a sa victorie consecutivă şi a 21-a în 22 de meciuri disputate în debutul acestui sezon, dominând cu autoritate clasamentul Conferinţei de Vest.
Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA
Recordul francizei din Oklahoma City este de 15 victorii consecutive, stabilit anul trecut în drumul său către titlul de campioană a NBA. Starul Shai Gilgeous-Alexander a marcat 38 de puncte pentru Thunder în meciul de la San Francisco, în care Warriors nu a putut conta pe starul său Stephen Curry, dar l-a avut în schimb la dispoziţie pe fratele mai mic al acestuia, Seth Curry, recrutat în luna octombrie, care a reuşit 14 puncte pentru gazde.
SHAI LEADS THE WAY IN OKC’S 13th STRAIGHT!
⚡️ 38 PTS
⚡️ 4 AST
⚡️ 5 3PM
The Thunder are 21-1 with their second-longest win streak in the franchise’s OKC era ⛈️ pic.twitter.com/aRQ0Xcre72
— NBA (@NBA) December 3, 2025
Remarcatul serii de marţi a fost Anthony Edwards, autorul a 44 de puncte în meciul câştigat de echipa sa, Minnesota Timberwolves, pe parchetul formaţiei New Orleans Pelicans, scor 149-142, după prelungiri, potrivit agerpres.ro.
ANTHONY EDWARDS’ ELITE SCORING RUN CONTINUES!
🐜 44 PTS
🐜 5 REB
🐜 4 AST
🐜 6 3PM
His 6th consecutive 30+ PT game leads Minnesota to their 3rd straight win. pic.twitter.com/ytAwmx4P3R
— NBA (@NBA) December 3, 2025
Rezultate:
- New York Knicks – Boston Celtics 117-123
- Portland Trail Blazers – Toronto Raptors 118-121
- Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 149-142, după prelungiri.
- Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 119-126
- Washington Wizards – Philadelphia 76ers 102-121
- Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors 124-112
NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede în România exclusiv în AntenaPLAY.
- Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte
- Oklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon
- Golden State Warriors, o nouă victorie în absența lui Steph Curry. Minnesota câștigă la limită cu Boston
- Washington Wizards, prima victorie după 14 înfrângeri consecutive
- Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA. E doar a cincea franciză care reușește o mare performanță