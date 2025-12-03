Oklahoma City Thunder, victorie cu Golden State Warriors. Anthony Edwards, erou pentru Minnesota într-un "thriller" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 3 decembrie 2025, 12:07

Shai Gilgeous-Alexander, în timpul meciului dintre Oklahoma City și Golden State / Profimedia

Campioana Oklahoma City Thunder a învins-o în deplasare, cu scorul de 124-112, pe Golden State Warriors, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), disputat marţi seara.

Thunder a obţinut cu această ocazie a 13-a sa victorie consecutivă şi a 21-a în 22 de meciuri disputate în debutul acestui sezon, dominând cu autoritate clasamentul Conferinţei de Vest.

Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA

Recordul francizei din Oklahoma City este de 15 victorii consecutive, stabilit anul trecut în drumul său către titlul de campioană a NBA. Starul Shai Gilgeous-Alexander a marcat 38 de puncte pentru Thunder în meciul de la San Francisco, în care Warriors nu a putut conta pe starul său Stephen Curry, dar l-a avut în schimb la dispoziţie pe fratele mai mic al acestuia, Seth Curry, recrutat în luna octombrie, care a reuşit 14 puncte pentru gazde.

Remarcatul serii de marţi a fost Anthony Edwards, autorul a 44 de puncte în meciul câştigat de echipa sa, Minnesota Timberwolves, pe parchetul formaţiei New Orleans Pelicans, scor 149-142, după prelungiri, potrivit agerpres.ro.

Rezultate:

  • New York Knicks – Boston Celtics 117-123
  • Portland Trail Blazers – Toronto Raptors 118-121
  • Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 149-142, după prelungiri.
  • Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 119-126
  • Washington Wizards – Philadelphia 76ers 102-121
  • Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors 124-112

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede în România exclusiv în AntenaPLAY.

