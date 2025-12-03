Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de Rugby. Duel infernal contra campioanei en-titre - Antena Sport

Home | Alte sporturi | România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de Rugby. Duel infernal contra campioanei en-titre

România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de Rugby. Duel infernal contra campioanei en-titre

Andrei Nicolae Publicat: 3 decembrie 2025, 11:53

Comentarii
România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de Rugby. Duel infernal contra campioanei en-titre

Naționala masculină de rugby a României, în timpul unui meci / Sport Pictures

Reprezentativa de rugby a României şi-a aflat miercuri adversarele de la Cupa Mondială din 2027, competiţie la care urmează să evolueze în grupa B.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa României va înfrunta cvadrupla campioană mondială Africa de Sud, care este şi deţinătoarea trofeului, Italia şi Georgia. În grupa A, gazdele Australia vor juca împotriva Noii Zeelande.

România, misiune infernală la Cupa Mondială de rugby

Cupa Mondială va fi găzduită de Australia, în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2027. Primele două clasate, plus patru echipe de pe locul al treilea, cu cele mai bune linii de clasament, se vor califica în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Cupa Mondială din Australia este prima ediţie cu 24 de echipe, faţă de 20 în ediţia precedentă din Franţa. Oraşele în care se vor juca meciurile, 52 la număr, din turneul final, sunt: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sydney şi Townsville, potrivit news.ro.

Componenţa grupelor:

Grupa A

Reclamă
Reclamă

Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong

Grupa B

Africa de Sud, Italia, Georgia, România

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel BăluţăEugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă
Reclamă

Grupa C

Argentina, Fiji, Spania, Canada

Grupa D

Irlanda, Scoţia, Uruguay, Portugalia

Grupa E

Franţa, Japonia, SUA, Samoa

Grupa F

Anglia, Ţara Galilor, Tonga, Zimbabwe

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
Observator
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru tehnicianul portughez: „Se vede că a făcut asta”
Fanatik.ro
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru tehnicianul portughez: „Se vede că a făcut asta”
12:47
Ungaria – România LIVE TEXT (19:00). Meci pentru sferturi la Campionatul Mondiald de handbal feminin
12:46
Valeriu Iftime anunță prime de titlu pentru FC Botoşani: “Le dau și dacă ne calificăm în cupele europene”
12:07
VIDEOOklahoma City Thunder, victorie cu Golden State Warriors. Anthony Edwards, erou pentru Minnesota într-un “thriller”
12:01
Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia
11:44
“Mi-am pierdut părul”. Pep Guardiola, show în fața jurnaliștilor după nebunia de meci dintre City și Fulham
11:37
Jugurtha Hamroun a semnat cu Băicoi şi face echipa ideală din foștii colegi! Pe cine bagă titular lângă Xavi
Vezi toate știrile
1 Roxana Moise a murit la 39 de ani 2 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz