România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de Rugby. Duel infernal contra campioanei en-titre - Antena Sport

Reprezentativa de rugby a României şi-a aflat miercuri adversarele de la Cupa Mondială din 2027, competiţie la care urmează să evolueze în grupa B.
Echipa României va înfrunta cvadrupla campioană mondială Africa de Sud, care este şi deţinătoarea trofeului, Italia şi Georgia. În grupa A, gazdele Australia vor juca împotriva Noii Zeelande.
România, misiune infernală la Cupa Mondială de rugby
Cupa Mondială va fi găzduită de Australia, în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2027. Primele două clasate, plus patru echipe de pe locul al treilea, cu cele mai bune linii de clasament, se vor califica în optimile de finală ale Cupei Mondiale.
Cupa Mondială din Australia este prima ediţie cu 24 de echipe, faţă de 20 în ediţia precedentă din Franţa. Oraşele în care se vor juca meciurile, 52 la număr, din turneul final, sunt: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sydney şi Townsville, potrivit news.ro.
Componenţa grupelor:
Grupa A
Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong
Grupa B
Africa de Sud, Italia, Georgia, România
Grupa C
Argentina, Fiji, Spania, Canada
Grupa D
Irlanda, Scoţia, Uruguay, Portugalia
Grupa E
Franţa, Japonia, SUA, Samoa
Grupa F
Anglia, Ţara Galilor, Tonga, Zimbabwe
💥 THE POOLS ARE SET!
Rugby World Cup 2027 Draw Complete
The Path To Glory Is Revealed! 🇦🇺🏆
The official draw for the 2027 Rugby World Cup in Australia is complete, and we now know the groups for the biggest tournament in the sport’s history!
The new 24-team, six-pool format… pic.twitter.com/1nEvPgzkBF
— All Things Rugby (@AllThingsRugbyX) December 3, 2025
