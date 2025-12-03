Vicecampioana mondială Steluța Luca a prefațat România - Ungaria. Dorința fostei sportive: "Atunci putem spera" - Antena Sport

România urmează să o înfrunte astăzi pe Ungaria în prima etapă a fazei principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Înainte de meciul care poate fi decisiv pentru calificarea “tricolorelor” în sferturile competiției, marea handbalistă Steluța Luca a prefațat duelul care va avea loc la Rotterdam.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vicecampioană mondială alături de naționala României în 2005, Luca le-a urat baftă tuturor celor angrenați la meci și a dezvăluit ce vrea să vadă de la elevele lui Ovidiu Mihăilă. Fostul inter dreapta a pus accentul pe defensivă și pe modul în care poarta “tricolorelor” va fi apărată.

Steluța Luca speră la un joc defensiv bun făcut de România

Luca și-a continuat declarațiile și a punctat disponibilitatea la efort a României, de care s-a arătat impresionată. În plus, fosta mare jucătoare și-a adus aminte și de confruntările pe care le-a avut ea cu vecinele de la nord-vest.

“Sper într-un meci bun, ceea ce le doresc tuturor, atât fetelor, cât și staff-ului, să fie concentrați din minutul 1 până în minutul 60. Sper să reușească o apărare foarte bună, mai ales acolo în zona centrală și poarta să ne ajute mai mult ca în ultimele două jocuri. Atunci putem spera la un rezultat foarte bun.

Mi-a plăcut disponbilitatea sportivelor la efort, o surpriză plăcută, chiar dacă în meciul cu Danemarca au cedat pe final, dar ceea ce am văzut la naționala României este un lucru frumos. Jucătoare tinere care doresc să ne demonstreze că merită să joace și la echipele de club mai mult și sper ca după acest turneu final și la echipele de club să aibă mai multe minute de joc.