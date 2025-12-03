Vicecampioana mondială Steluța Luca a prefațat România - Ungaria. Dorința fostei sportive: "Atunci putem spera" - Antena Sport

Închide meniul
Vicecampioana mondială Steluța Luca a prefațat România – Ungaria. Dorința fostei sportive: “Atunci putem spera”

Andrei Nicolae Publicat: 3 decembrie 2025, 13:17

Steluța Luca, în perioada în care evolua pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea , în 2010 / Sport Pictures

România urmează să o înfrunte astăzi pe Ungaria în prima etapă a fazei principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Înainte de meciul care poate fi decisiv pentru calificarea “tricolorelor” în sferturile competiției, marea handbalistă Steluța Luca a prefațat duelul care va avea loc la Rotterdam.

Vicecampioană mondială alături de naționala României în 2005, Luca le-a urat baftă tuturor celor angrenați la meci și a dezvăluit ce vrea să vadă de la elevele lui Ovidiu Mihăilă. Fostul inter dreapta a pus accentul pe defensivă și pe modul în care poarta “tricolorelor” va fi apărată.

Steluța Luca speră la un joc defensiv bun făcut de România

Luca și-a continuat declarațiile și a punctat disponibilitatea la efort a României, de care s-a arătat impresionată. În plus, fosta mare jucătoare și-a adus aminte și de confruntările pe care le-a avut ea cu vecinele de la nord-vest.

Sper într-un meci bun, ceea ce le doresc tuturor, atât fetelor, cât și staff-ului, să fie concentrați din minutul 1 până în minutul 60. Sper să reușească o apărare foarte bună, mai ales acolo în zona centrală și poarta să ne ajute mai mult ca în ultimele două jocuri. Atunci putem spera la un rezultat foarte bun.

Mi-a plăcut disponbilitatea sportivelor la efort, o surpriză plăcută, chiar dacă în meciul cu Danemarca au cedat pe final, dar ceea ce am văzut la naționala României este un lucru frumos. Jucătoare tinere care doresc să ne demonstreze că merită să joace și la echipele de club mai mult și sper ca după acest turneu final și la echipele de club să aibă mai multe minute de joc.

Tot timpul când am jucat contra Ungariei a fost așa un meci mai aprig. Sper la un joc frumos și sper într-o victorie a echipei României“, a spus fostul inter dreapta al naționalei noastre.

Steluța Luca și-a început cariera în handbalul profesionist în 1992 și a încheiat-o în 2011. A cucerit de 12 ori titlul de campioană, de 9 ori Cupa României, iar în 2010 a ajuns cu Oltchim Râmnicu Vâlcea în finala Ligii Campionilor. Alături de națională are un argint mondial în 2005 și un aur mondial la tineret în 1995.

România – Ungaria, decisiv pentru sferturile Mondialului

Deși este doar runda inaugurală, duelul care se va disputa la Rotterdam este unul decisiv pentru “tricolore”, care au nevoie de victorie pentru a spera în continuare la o calificare în sferturile competiției.

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel BăluţăEugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă
România a intrat în grupa principală cu 2 puncte, în timp ce Ungaria are 4, aflându-se în acest moment pe poziția secundă. Astfel, elevele lui Ovidiu Mihăilă au nevoie de o victorie pentru a le egala pe maghiare, după care de alte două succese cu Elveția și Senegal ca să se poată califica în fazele eliminatorii.

Dacă meciul cu Ungaria se anunță cel mai dificil, celelate două partide sunt considerate mai facile. Un eșec contra maghiarelor ar spulbera într-o proporție extrem de mare șansele “tricolorelor” de a merge mai departe.

