Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victorie în ultimele secunde în NBA! Kawhi Leonard și LA Clippers l-au învins pe Kevin Durant - Antena Sport

Home | NBA | Victorie în ultimele secunde în NBA! Kawhi Leonard și LA Clippers l-au învins pe Kevin Durant
VIDEO

Victorie în ultimele secunde în NBA! Kawhi Leonard și LA Clippers l-au învins pe Kevin Durant

Andrei Nicolae Publicat: 12 februarie 2026, 11:45

Comentarii
Victorie în ultimele secunde în NBA! Kawhi Leonard și LA Clippers l-au învins pe Kevin Durant

Kawhi Leonard, în timpul unui meci / Getty Images

Los Angeles Clippers au învins-o pe Houston Rockets într-un meci disputat în noaptea de miercuri spre joi pe arena trupei din Texas, scor 105-102. Victoria a fost adusă cu câteva secunde înainte de final de Kawhi Leonard, care și-a asumat responsabilitatea de a lua mingea și de a o trimite în coș pentru a asigura victoria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Houston Rockets și Los Angeles Clippers au oferit un meci extrem de interesant și echilibrat, care nu a putut fi decis decât în ultimele secunde de joc de geniul lui Kawhi Leonard. Meciul a început mai bine pentru echipa condusă din teren de Kevin Durant, care după primul sfert conducea cu șapte puncte.

În partea a doua a jocului, Rockets au continuat să își mențină ecartul față de Clippers, iar la un moment dat aveau un avans chiar și de 15 puncte. La pauza mare, scorul era de 56-46 în favoarea echipei aflate pe locul 4 în Vest.

Clippers, revenire de senzație și coș în ultimele secunde

În sfertul al treilea, trupa din California a început să mai recupereze din diferență, chiar dacă tot Rockets s-a păstrat în față înainte de sfertul al patrulea. În ultimul act al jocului de pe Toyota Center, LA Clippers au restabilit egalitatea și chiar au preluat conducerea, iar cu câteva momente înainte de final scorul era egal, 102-102.

Cu șapte secunde înainte de final, elevii lui Tyronn Lue au avut un atac, Kawhi Leonard a luat mingea și a convertit o aruncare de la semidistanță, obținând și faultul. Clippers s-au dus la trei puncte diferență cu două secunde rămase pe ceas, iar Rockets nu a mai putut face nimic la ultima fază.

Reclamă
Reclamă

Echipa din LA a ajuns astfel la un bilanț de 26-28 și e pe poziția 9 în Vest, în timp ce cea din Houston a rămas pe 4, cu 33 de victorii și 20 de eșecuri. Cel mai bun marcator al partidei a fost chiar Kawhi Leonard, cu 27 de puncte la care a mai adăugat și 12 recuperări.

Rezumat Los Angeles Clippers @ Houston Rockets

NBA, exclusiv pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă în luna februarie cu următoarele transmisiuni:

Destinaţia de poveste aleasă de îndrăgostiţi pentru a sărbători Valentine's Day. O noapte costă 1.300 de leiDestinaţia de poveste aleasă de îndrăgostiţi pentru a sărbători Valentine's Day. O noapte costă 1.300 de lei
Reclamă
  • 14 Februarie, ora 4:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă), NBA All Star Weekend – Rising Stars Challenge
  • 15 Februarie, ora 0:00 (noaptea de sâmbătă spre duminică), NBA All Star Saturday
  • 16 Februarie, ora 0:00 (noaptea de duminică spre luni), 2026 NBA All Star Game
  • 22 Februarie, ora 22:30, Denver Nuggets @ Golden State Warriors
  • 23 Februarie, ora 1:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Boston Celtics @ Los Angeles Lakers
  • 28 Februarie, ora 4:30 (noaptea de vineri spre sâmbătă), Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder
  • 29 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A spart un magazin de bijuterii cu un motostivuitor și a fugit călare pe un măgar. Hoţul: "Eram beat"
Observator
A spart un magazin de bijuterii cu un motostivuitor și a fugit călare pe un măgar. Hoţul: "Eram beat"
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României
Fanatik.ro
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României
11:50
Farul Constanţa trimite juniorii la meciul cu CS Dinamo
11:25
Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
11:20
Șoc la Jocurile Olimpice! Un ucrainean, descalificat după ce a refuzat să renunțe la o cască memorială
11:06
Primele veşti despre starea de sănătate a Lui Mihai Rotaru, după accidentul suferit la schi
10:57
Andrei Nicolescu a dat socoteală după campania de transferuri ratată de la Dinamo: “Percepție absolut greșită”
10:52
Avertismentul lui Fabio Capello pentru Cristi Chivu: “Nu vreau să insinuez că Inter nu joacă bine”
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt