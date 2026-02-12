Victorie în ultimele secunde în NBA! Kawhi Leonard și LA Clippers l-au învins pe Kevin Durant - Antena Sport

Los Angeles Clippers au învins-o pe Houston Rockets într-un meci disputat în noaptea de miercuri spre joi pe arena trupei din Texas, scor 105-102. Victoria a fost adusă cu câteva secunde înainte de final de Kawhi Leonard, care și-a asumat responsabilitatea de a lua mingea și de a o trimite în coș pentru a asigura victoria.
Houston Rockets și Los Angeles Clippers au oferit un meci extrem de interesant și echilibrat, care nu a putut fi decis decât în ultimele secunde de joc de geniul lui Kawhi Leonard. Meciul a început mai bine pentru echipa condusă din teren de Kevin Durant, care după primul sfert conducea cu șapte puncte.
În partea a doua a jocului, Rockets au continuat să își mențină ecartul față de Clippers, iar la un moment dat aveau un avans chiar și de 15 puncte. La pauza mare, scorul era de 56-46 în favoarea echipei aflate pe locul 4 în Vest.
Clippers, revenire de senzație și coș în ultimele secunde
În sfertul al treilea, trupa din California a început să mai recupereze din diferență, chiar dacă tot Rockets s-a păstrat în față înainte de sfertul al patrulea. În ultimul act al jocului de pe Toyota Center, LA Clippers au restabilit egalitatea și chiar au preluat conducerea, iar cu câteva momente înainte de final scorul era egal, 102-102.
Cu șapte secunde înainte de final, elevii lui Tyronn Lue au avut un atac, Kawhi Leonard a luat mingea și a convertit o aruncare de la semidistanță, obținând și faultul. Clippers s-au dus la trei puncte diferență cu două secunde rămase pe ceas, iar Rockets nu a mai putut face nimic la ultima fază.
WET BALL 🗣️🗣️🗣️
KAWHI LEONARD FOR THE WIN!!!!! https://t.co/DYLUdCREBj pic.twitter.com/eLvGeNlcxO
— LA Clippers (@LAClippers) February 12, 2026
Echipa din LA a ajuns astfel la un bilanț de 26-28 și e pe poziția 9 în Vest, în timp ce cea din Houston a rămas pe 4, cu 33 de victorii și 20 de eșecuri. Cel mai bun marcator al partidei a fost chiar Kawhi Leonard, cu 27 de puncte la care a mai adăugat și 12 recuperări.
