Carolina Hurricanes, victorie dramatică în al doilea overtime! Edmonton a început cu dreptul seria cu Anaheim. Rezultele serii

Carolina Hurricanes conduce cu 2-0 seria cu Ottawa Senators, după ce a câştigat şi al doilea meci de pe teren propriu, scor 3-2, în prima rundă a play-off-ului Cupei Stanley. Victoria a venit însă în a doua repriză de prelungiri.

Tot noaptea trecută, Philadelphia Flyers a făcut un pas extrem de important către semifinalele de conferinţă, după ce a câştigat şi meciul 2 de pe terenul lui Pittsburgh, scor 3-0, şi are şansa de a încheia seria cu un sweep chiar pe teren propriu.

Dallas Stars a venit cu o replică pe măsură, după înfrângerea de pe teren propriu din meciul 1 cu Minnesota Wild. Formaţia din Texas s-a impus cu 4-2 şi seria va reveni, cu siguranţă, în American Airline Center după cele două meciuri care vor avea loc la Wild acasă.

Noaptea trecută a început şi seria dintre Edmonton Oilers şi Anaheim Ducks, singurele echipe care nu apucaseră să joace în play-off până acum. Finalista ultimelor două sezoane a început foarte bine meciul şi a marcat de două ori pe finalul primei reprize, prin Jason Dickinson şi Kasperi Kapanen.