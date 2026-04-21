Carolina Hurricanes, victorie dramatică în al doilea overtime! Edmonton a început cu dreptul seria cu Anaheim. Rezultele serii

Carolina Hurricanes conduce cu 2-0 seria cu Ottawa Senators, după ce a câştigat şi al doilea meci de pe teren propriu, scor 3-2, în prima rundă a play-off-ului Cupei Stanley. Victoria a venit însă în a doua repriză de prelungiri.
Tot noaptea trecută, Philadelphia Flyers a făcut un pas extrem de important către semifinalele de conferinţă, după ce a câştigat şi meciul 2 de pe terenul lui Pittsburgh, scor 3-0, şi are şansa de a încheia seria cu un sweep chiar pe teren propriu.
Edmonton Oilers conduce seria cu Anaheim Ducks, după primul meci în play-off-ul Cupei Stanley
Dallas Stars a venit cu o replică pe măsură, după înfrângerea de pe teren propriu din meciul 1 cu Minnesota Wild. Formaţia din Texas s-a impus cu 4-2 şi seria va reveni, cu siguranţă, în American Airline Center după cele două meciuri care vor avea loc la Wild acasă.
Noaptea trecută a început şi seria dintre Edmonton Oilers şi Anaheim Ducks, singurele echipe care nu apucaseră să joace în play-off până acum. Finalista ultimelor două sezoane a început foarte bine meciul şi a marcat de două ori pe finalul primei reprize, prin Jason Dickinson şi Kasperi Kapanen.
Repriza secundă a aparţinut oaspeţilor, care au marcat de trei ori, primul gol după doar 19 secunde. Dubla lui Troy Terry şi reuşita lui Leo Carlsson au adus-o pe Anaheim în avantaj. În perioada a treia, Edmonton a reuşit să obţină victoria, graţie golurilor marcate de aceiaşi jucători care au înscris şi în prima repriză, Jason Dickinson şi Kasperi Kapanen.
După meciurile de azi-noapte, două echipe conduc cu 2-0 în serie. Dacă Hurricanes şi-a câştigat ambele meciuri de pe teren propriu şi se pregăteşte pentru duelurile din Canada cu Ottawa, Philadelphia Flyers a luat o opţiune uriaşă pentru calificarea în runda următoare.
Meciurile din NHL continuă în AntenaPLAY. În noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:30, va avea loc meciul 4 dintre Minnesota Wild şi Dallas Stars. Tot duminică, dar de la ora 23:30, va avea loc meciul Los Angeles Kings – Colorado Avalanche.
