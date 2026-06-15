Carolina Hurricanes a câştigat Cupa Stanley după 20 de ani! 3-0 cu Vegas Golden Knights, în meciul 6

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Carolina Hurricanes a câştigat Cupa Stanley după 20 de ani. Echipa condusă de Rod Brind’Amour a învins-o în meciul 6 al finalei pe Vegas Golden Knights, cu 3-0, exclusiv în AntenaPLAY. Scorul finalei a fost astfel 4-2.

Cu portarul Brandon Bussi în formă maximă, cu 22 de parade din cele 22 posibile, cei de la Carolina Hurricanes au sărbătorit alături de fani victoria de pe T-Mobile Arena. Golurile oaspeţilor au fost marcate de de Hall, Jackson Blake şi Nikolaj Ehlers.

Carolina Hurricanes a câştigat Cupa Stanley

Rod Brind’Amour era căpitanul echipei în 2006, la precedentul succes şi a preluat-o pe Hurricanes din postura de antrenor, în 2018. El a devenit duminică seară al şaptelea sportiv care câştigă Cupa Stanley ca jucător şi antrenor, cu aceeaşi echipă.

“Sunt foarte fericit pentru toată lumea. Despre asta este vorba. Despre asta e vorba în hochei. Nu s-a întâmplat în această seară. Băieţii ăştia au muncit 8 ani pentru acest succes“, a spus Rod Brind’Amour.