Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL! Debut cu înfrângere pentru Edmonton Oilers în noul sezon - Antena Sport

Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL! Debut cu înfrângere pentru Edmonton Oilers în noul sezon

Publicat: 9 octombrie 2025, 17:01

Leon Draisaitl / Instagram Edmonton Oilers

Edmonton Oilers, finalista ediţiei trecute, a debutat cu stângul în noul sezon al ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce a fost învinsă de Calgary Flames cu 4-3, după şuturile de departajare, miercuri, chiar pe propriul patinoar.

Nazem Kadri a transformat ultimul penalty şi a adus victoria echipei sale.

Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL

Matvei Gridin a marcat la meciul său de debut în NHL game, iar celelalte goluri ale oaspeţilor au fost semnate de Connor Zary şi de Blake Coleman. Portarul Dustin Wolf a avut 32 de intervenţii pentru Flames, care a fost condusă cu 3-0 în repriza secundă.

Germanul Leon Draisaitl a marcat golul său cu numărul 400 în NHL şi a oferit un assist pentru Oilers. Celelalte goluri ale gazdelor au fost semnate de Ryan Nugent-Hopkins şi Andrew Mangiapane.

Este pentru al treilea sezon consecutiv în care echipa din Edmonton pierde meciul de debut.

În alt derby canadian, Toronto Maple Leafs s-a impus, în faţa propriilor suporteri, în dauna echipei Montreal Canadiens, cu 5-2.

În alte partide jucate miercuri, Boston Bruins s-a impus în capitala federală cu 3-1 în faţa echipei Washington Capitals, iar Los Angeles Kings a câştigat cu 6-5, după şuturile de departajare, în Las Vegas, cu Golden Knights, echipă la care a debutat Mitch Marner, fostul jucător al lui Toronto Maple Leafs.

Sâmbătă seară, de la ora 20:30, Winnipeg Jets primeşte vizita celor de la Los Angeles Kings, de la ora 20:30. Luni dimineaţă, de la ora 02:00, Washington Capitals merge în Madison Square Garden pentru meciul cu New York Rangers. Ambele meciuri vor putea fi urmărite LIVE în AntenaPLAY.

