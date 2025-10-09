Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL! Debut cu înfrângere pentru Edmonton Oilers în noul sezon - Antena Sport

Edmonton Oilers, finalista ediţiei trecute, a debutat cu stângul în noul sezon al ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce a fost învinsă de Calgary Flames cu 4-3, după şuturile de departajare, miercuri, chiar pe propriul patinoar.

Nazem Kadri a transformat ultimul penalty şi a adus victoria echipei sale.

Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL

Matvei Gridin a marcat la meciul său de debut în NHL game, iar celelalte goluri ale oaspeţilor au fost semnate de Connor Zary şi de Blake Coleman. Portarul Dustin Wolf a avut 32 de intervenţii pentru Flames, care a fost condusă cu 3-0 în repriza secundă.

Germanul Leon Draisaitl a marcat golul său cu numărul 400 în NHL şi a oferit un assist pentru Oilers. Celelalte goluri ale gazdelor au fost semnate de Ryan Nugent-Hopkins şi Andrew Mangiapane.

400 CAREER GOALS 😱

Leon Draisaitl wasted no time in hitting this milestone 💪 pic.twitter.com/w8sPTsVOsj

— ESPN (@espn) October 9, 2025