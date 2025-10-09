Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL! Debut cu înfrângere pentru Edmonton Oilers în noul sezon - Antena Sport

Edmonton Oilers, finalista ediţiei trecute, a debutat cu stângul în noul sezon al ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce a fost învinsă de Calgary Flames cu 4-3, după şuturile de departajare, miercuri, chiar pe propriul patinoar.
Nazem Kadri a transformat ultimul penalty şi a adus victoria echipei sale.
Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL
Matvei Gridin a marcat la meciul său de debut în NHL game, iar celelalte goluri ale oaspeţilor au fost semnate de Connor Zary şi de Blake Coleman. Portarul Dustin Wolf a avut 32 de intervenţii pentru Flames, care a fost condusă cu 3-0 în repriza secundă.
Germanul Leon Draisaitl a marcat golul său cu numărul 400 în NHL şi a oferit un assist pentru Oilers. Celelalte goluri ale gazdelor au fost semnate de Ryan Nugent-Hopkins şi Andrew Mangiapane.
400 CAREER GOALS 😱
Leon Draisaitl wasted no time in hitting this milestone 💪 pic.twitter.com/w8sPTsVOsj
Este pentru al treilea sezon consecutiv în care echipa din Edmonton pierde meciul de debut.
În alt derby canadian, Toronto Maple Leafs s-a impus, în faţa propriilor suporteri, în dauna echipei Montreal Canadiens, cu 5-2.
În alte partide jucate miercuri, Boston Bruins s-a impus în capitala federală cu 3-1 în faţa echipei Washington Capitals, iar Los Angeles Kings a câştigat cu 6-5, după şuturile de departajare, în Las Vegas, cu Golden Knights, echipă la care a debutat Mitch Marner, fostul jucător al lui Toronto Maple Leafs.
Sâmbătă seară, de la ora 20:30, Winnipeg Jets primeşte vizita celor de la Los Angeles Kings, de la ora 20:30. Luni dimineaţă, de la ora 02:00, Washington Capitals merge în Madison Square Garden pentru meciul cu New York Rangers. Ambele meciuri vor putea fi urmărite LIVE în AntenaPLAY.
