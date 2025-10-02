Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Canadienii sunt evaluaţi la peste 4 miliarde de dolari - Antena Sport

Toronto Maple Leafs, evaluată la 4,25 miliarde de dolari, este considerată cea mai valoroasă echipă din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), conform unei cercetări efectuate de Sportico, în timp ce valoare medie a unei echipe din ligă este la cotată la 2,1 miliarde, transmite Reuters.
Echipa canadiană conduce pentru al cincilea an consecutiv în topul listei NHL, fiind urmată de New York Rangers (3,65 miliarde), Montreal Canadiens (3,3 miliarde), Boston Bruins (3 miliarde) şi Los Angeles Kings (2,96 miliarde).
Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL!
Valoarea medie a unei echipe din NHL a crescut cu 17%, ajungând la 2,1 miliarde de dolari, dar este totuşi mică într-un interval de trei ani comparativ cu alte ligi, remarcă Sportico. Valoarea NBA (liga de baschet) a crescut cu 78%, NFL (liga de fotbal american) cu 72%, iar MLB (liga de baseball) cu 22%.
2025 NHL Franchise Valuations, ordered from highest valued team to lowest.
via @Sportico pic.twitter.com/qQ0yvvHROK
— NHL News (@PuckReportNHL) October 1, 2025
Sportico subliniază că Maple Leafs conduce în topul NHL în termeni de venituri din bilete, contracte de sponsorizare şi din drepturi media, deşi nu a mai câştigat Cupa Stanley din 1967.
În clasamentul NHL, şase echipe au valori mai mici de 1,5 miliarde, Columbus Blue Jackets ocupând ultima poziţie, cu 1,3 miliarde. Valori mici mai au Winnipeg Jets (1,33 miliarde), Ottawa Senators (1,34 miliarde), Buffalo Sabres (1,36 miliarde), Utah Mammoth (1,44 miliarde) şi San Jose Sharks (1,49 miliarde).
