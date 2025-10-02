Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Canadienii sunt evaluaţi la peste 4 miliarde de dolari - Antena Sport

Închide meniul
Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Canadienii sunt evaluaţi la peste 4 miliarde de dolari

Home | NHL | Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Canadienii sunt evaluaţi la peste 4 miliarde de dolari

Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Canadienii sunt evaluaţi la peste 4 miliarde de dolari

Publicat: 2 octombrie 2025, 14:49

Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL! Canadienii sunt evaluaţi la peste 4 miliarde de dolari

Jucătorii lui Toronto Maple Leafs / Profimedia

Toronto Maple Leafs, evaluată la 4,25 miliarde de dolari, este considerată cea mai valoroasă echipă din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), conform unei cercetări efectuate de Sportico, în timp ce valoare medie a unei echipe din ligă este la cotată la 2,1 miliarde, transmite Reuters.

Echipa canadiană conduce pentru al cincilea an consecutiv în topul listei NHL, fiind urmată de New York Rangers (3,65 miliarde), Montreal Canadiens (3,3 miliarde), Boston Bruins (3 miliarde) şi Los Angeles Kings (2,96 miliarde).

Toronto Maple Leafs, cea mai valoroasă echipă din NHL!

Valoarea medie a unei echipe din NHL a crescut cu 17%, ajungând la 2,1 miliarde de dolari, dar este totuşi mică într-un interval de trei ani comparativ cu alte ligi, remarcă Sportico. Valoarea NBA (liga de baschet) a crescut cu 78%, NFL (liga de fotbal american) cu 72%, iar MLB (liga de baseball) cu 22%.

Sportico subliniază că Maple Leafs conduce în topul NHL în termeni de venituri din bilete, contracte de sponsorizare şi din drepturi media, deşi nu a mai câştigat Cupa Stanley din 1967.

În clasamentul NHL, şase echipe au valori mai mici de 1,5 miliarde, Columbus Blue Jackets ocupând ultima poziţie, cu 1,3 miliarde. Valori mici mai au Winnipeg Jets (1,33 miliarde), Ottawa Senators (1,34 miliarde), Buffalo Sabres (1,36 miliarde), Utah Mammoth (1,44 miliarde) şi San Jose Sharks (1,49 miliarde).

