Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kiril Kaprisov a devenit cel mai bine plătit jucător din NHL! Contractul record semnat de rus cu Minnesota Wild - Antena Sport

Home | NHL | Kiril Kaprisov a devenit cel mai bine plătit jucător din NHL! Contractul record semnat de rus cu Minnesota Wild

Kiril Kaprisov a devenit cel mai bine plătit jucător din NHL! Contractul record semnat de rus cu Minnesota Wild

Publicat: 1 octombrie 2025, 19:37

Comentarii
Kiril Kaprisov a devenit cel mai bine plătit jucător din NHL! Contractul record semnat de rus cu Minnesota Wild

Kiril Kaprizov / Contul de X Minnesota Wild

Atacantul rus Kiril Kaprizov a semnat un contract record în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), în valoare de 136 de milioane de dolari, pe opt ani, cu Minnesota Wild, transmite Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înţelegerea, care va debuta odată cu sezonul 2026-27, îi oferă lui Kaprizov un salariu anual de 17 milioane de dolari, după ce el refuzase anterior un contract de 128 de milioane.

Kiril Kaprizov, contract de 136 de milioane de dolari! A semnat pentru încă 8 ani cu Minnesota Wild

Kaprizov, 28 ani, urma să devină agent liber la 1 iulie, odată cu încheierea contractului său pe cinci ani cu echipa din Minnesota, în valoare de 45 de milioane de dolari.

”Sunt bucuros că voi rămâne aici încă nouă ani. Este a doua mea casă. Mereu simţi presiune, ea va veni. Dar îmi place acest fel de presiune. Voi încerca să mă antrenez mai mult şi să joc mai bine pentru a ajuta echipa”, a declarat Kaprizov, marţi.

Contractul lui Kaprizov este cel mai mare din istoria NHL în termeni de bani şi de salariu anual, depăşind tranzacţia dintre Washington Capitals şi starul rus Alex Ovechkin, care a avut un contract de 124 de milioane în perioada 2008-2020.

Reclamă
Reclamă

Prelungirea lui Kaprizov eclipsează şi contractul dintre Edmonton Oilers şi starul german Leon Draisaitl, care avea cel mai scump contract, 112 milioane pe opt ani, cu un salariu anual de 14 milioane.

Kaprizov a reuşit 56 de puncte (25 de goluri şi 31 de assist-uri) în cele doar 41 de meciuri jucate în sezonul 2024-25, unul afectat de accidentări.

Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în ParlamentPropunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
Observator
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit de soție, dar și de alți fotbaliști cunoscuți
Fanatik.ro
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit de soție, dar și de alți fotbaliști cunoscuți
20:50
Ionuţ Radu, performanţă impresionantă în La Liga! Portarul român, alături de Mbappe şi Pedri în echipa lunii
20:30
LIVE SCORERoyale Union SG – Newcastle 0-2. Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00), capul de afiş al serii de Champions League
20:19
VIDEOViolențe pe străzile din Napoli, înaintea meciului cu Sporting Lisabona! Conflicte sângeroase între suporteri
19:36
Bogdan Racovițan nu se teme de Baiaram, înaintea meciului din Conference League: „Îl aștept pe teren”
19:28
Dan Şucu bagă mâna în buzunar înainte de Dumbrăviţa – Rapid! Ce va plăti patronul giuleştenilor
19:06
Rapid – CSM București 27-32. Victorie pentru „tigroaice”, într-un meci nebun în Liga Florilor
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 3 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 4 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 5 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 6 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”