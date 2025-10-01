Kiril Kaprisov a devenit cel mai bine plătit jucător din NHL! Contractul record semnat de rus cu Minnesota Wild - Antena Sport

Atacantul rus Kiril Kaprizov a semnat un contract record în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), în valoare de 136 de milioane de dolari, pe opt ani, cu Minnesota Wild, transmite Reuters.

Înţelegerea, care va debuta odată cu sezonul 2026-27, îi oferă lui Kaprizov un salariu anual de 17 milioane de dolari, după ce el refuzase anterior un contract de 128 de milioane.

Kaprizov, 28 ani, urma să devină agent liber la 1 iulie, odată cu încheierea contractului său pe cinci ani cu echipa din Minnesota, în valoare de 45 de milioane de dolari.

”Sunt bucuros că voi rămâne aici încă nouă ani. Este a doua mea casă. Mereu simţi presiune, ea va veni. Dar îmi place acest fel de presiune. Voi încerca să mă antrenez mai mult şi să joc mai bine pentru a ajuta echipa”, a declarat Kaprizov, marţi.

Contractul lui Kaprizov este cel mai mare din istoria NHL în termeni de bani şi de salariu anual, depăşind tranzacţia dintre Washington Capitals şi starul rus Alex Ovechkin, care a avut un contract de 124 de milioane în perioada 2008-2020.