Sezonul 2025-2026 din NHL e exclusiv în AntenaPLAY. Programul meciurilor din luna octombrie - Antena Sport

Sezonul 2025-2026 din NHL este al 109-lea din istoria competiţiei şi cele mai importante meciuri din sezonul regulat şi play-off vor fi transmise exclusiv în AntenaPLAY.

Sezonul va debuta pe 7 octombrie şi va fi ultimul în care vom avea parte de 82 de meciuri în sezonul regulat. Începând din 2026-2027, fiecare echipă va disputa câte 84 de partide.

Sezonul 2025-2026 din NHL e exclusiv în AntenaPLAY

În timpul sezonului regulat al acestui sezon, vom avea parte de o pauză în care jucătorii din NHL vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia. Play-off-ul e programat să înceapă în luna aprilie, iar finala Cupei Stanley va avea loc în iunie.

În stagiunea precedentă, tot exclusiv în AntenaPLAY, Florida Panthers a câştigat Cupei Stanley pentru a doua oară consecutiv, după ce a învins la general, scor 4-2, Edmonton Oilers.

Programul meciurilor transmise în luna octombrie în AntenaPLAY