Macklin Celebrini, o nouă bornă impresionantă! E al şaselea din istoria NHL care reuşeşte asta

Macklin Celebrini, vedeta lui San Jose Sharks, a fost MVP-ul meciul cu St. Louis Blues, câştigat de San Jose cu 5-4. Tânărul de 19 ani al celor de la Sharks a marcat două goluri şi a oferit o pasă decisivă. Cu cele trei puncte înregistrate în meciul cu Blues, Celebrini a depăşit borna 100.
Cu 38 de goluri şi 63 de pase decisive, Macklin Celebrini a ajuns la 101 puncte în NHL. El a devenit astfel al şaselea jucător care are mai puţin de 20 de ani cu cel puţin 100 de puncte în NHL.
Celebrini se alătură astfel unui grup select de jucători care au realizat această performanţă: Wayne Gretzky (1979/80), Dale Hawerchuk (1981/82), Mario Lemieux (1984/85), Jimmy Carson (1987/88) şi Sidney Crosby (2005/06).
St. Louis a deschis scorul după cinci minute şi jumătate prin Theo Lindstein, dar San Jose a replicat prin două goluri marcate în powerplay, prin Alexander Wennberg şi Macklin Celebrini.
Pavel Buchnevich a restabilit egalitatea cu trei minute şi jumătate înainte de finalul primei reprize, dar Celebrini a avut ultimul cuvânt, marcând cu 56 de secunde înaintea primei pauze.
La jumătatea meciului, Alexander Wennberg a marcat al doilea gol din powerplay, iar San Jose s-a distanţat pentru prima oară. Au urmat însă două momente de superioritate fructificate de Blues, prin Philip Broberg şi Cam Fowler, care au restabilit egalitatea. Golul victoriei a fost marcat de Adam Gaudette, cu 22 de secunde înainte de final.
În urma acestui succes, San Jose a ajuns la 75 de puncte şi speră în continuare la un loc în playoff, fiind la doar două puncte în spatele lui Nashville Predators, echipă care are două meciuri mai mult disputate şi se află pe al doilea wildcard al Conferinţei de Vest.
