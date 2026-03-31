Macklin Celebrini, o nouă bornă impresionantă! E al şaselea din istoria NHL care reuşeşte asta

Macklin Celebrini, vedeta lui San Jose Sharks, a fost MVP-ul meciul cu St. Louis Blues, câştigat de San Jose cu 5-4. Tânărul de 19 ani al celor de la Sharks a marcat două goluri şi a oferit o pasă decisivă. Cu cele trei puncte înregistrate în meciul cu Blues, Celebrini a depăşit borna 100.

Cu 38 de goluri şi 63 de pase decisive, Macklin Celebrini a ajuns la 101 puncte în NHL. El a devenit astfel al şaselea jucător care are mai puţin de 20 de ani cu cel puţin 100 de puncte în NHL.

Celebrini se alătură astfel unui grup select de jucători care au realizat această performanţă: Wayne Gretzky (1979/80), Dale Hawerchuk (1981/82), Mario Lemieux (1984/85), Jimmy Carson (1987/88) şi Sidney Crosby (2005/06).

MACKLIN CELEBRINI HAS 100 POINTS ON THE SEASON 🦈

He becomes just the sixth different teenager to accomplish that in NHL history! pic.twitter.com/qm2UZNbytp

— NHL (@NHL) March 31, 2026

St. Louis a deschis scorul după cinci minute şi jumătate prin Theo Lindstein, dar San Jose a replicat prin două goluri marcate în powerplay, prin Alexander Wennberg şi Macklin Celebrini.