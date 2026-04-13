Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 0-3. Probabil ultimul episod al rivalităţii Sid vs Ovi. Alex Ovechkin, învingător

Washington Capitals a câştigat cu 3-0 meciul de pe teren propriu cu Pittsburgh Penguins, penultimul duel pentru cele două în sezonul regulat. Cu Penguins deja calificată în play-off, Capitals a obţinut două puncte extrem de importante pentru a menţine vii speranţele.

La 24 de ore distanţă de la victoria opţinută de Caps pe terenul lui Pens, meci în care Sidney Crosby nu a jucat, Alex Ovechkin a avut ocazia să îşi întâlnească marele rival duminică seară. Cu un mare semn de întrebare legat de viitorul căpitanului de la Washington, sunt şanse mari ca acesta să fi fost ultimul duel dintre Ovi şi Sid.

Prima repriză a fost fără goluri, după ce Dan Muse, antrenorul lui Pens, a cerut challenge şi a avut câştig de cauză, ia reuşita lui Sourdiff a fost anulată.

Până la urmă, la jumătatea reprizei a doua, Trevor van Riemsdyk a deschis scorul, după ce a urmărit foarte bine un punct trimis în faţa porţii şi l-a învins pe Skinner.

A fost singurul gol al reprizei secunde, după care a ieşit la rampă Connor McMichael în repriza a treia. După minute bune în care Pittsburgh a dominat, iar poarta lui Thompson a fost sub asediu, Leonard a plecat pe contraatac şi i-a pasat lui McMichael, care a majorat diferenţa.