Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 0-3. Probabil ultimul episod al rivalităţii Sid vs Ovi. Alex Ovechkin, învingător

Alex Masgras Publicat: 13 aprilie 2026, 1:40

Alex Ovechkin şi Sidney Crosby / Getty Images

Washington Capitals a câştigat cu 3-0 meciul de pe teren propriu cu Pittsburgh Penguins, penultimul duel pentru cele două în sezonul regulat. Cu Penguins deja calificată în play-off, Capitals a obţinut două puncte extrem de importante pentru a menţine vii speranţele.

La 24 de ore distanţă de la victoria opţinută de Caps pe terenul lui Pens, meci în care Sidney Crosby nu a jucat, Alex Ovechkin a avut ocazia să îşi întâlnească marele rival duminică seară. Cu un mare semn de întrebare legat de viitorul căpitanului de la Washington, sunt şanse mari ca acesta să fi fost ultimul duel dintre Ovi şi Sid.

Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 0-3

Prima repriză a fost fără goluri, după ce Dan Muse, antrenorul lui Pens, a cerut challenge şi a avut câştig de cauză, ia reuşita lui Sourdiff a fost anulată.

Până la urmă, la jumătatea reprizei a doua, Trevor van Riemsdyk a deschis scorul, după ce a urmărit foarte bine un punct trimis în faţa porţii şi l-a învins pe Skinner.

A fost singurul gol al reprizei secunde, după care a ieşit la rampă Connor McMichael în repriza a treia. După minute bune în care Pittsburgh a dominat, iar poarta lui Thompson a fost sub asediu, Leonard a plecat pe contraatac şi i-a pasat lui McMichael, care a majorat diferenţa.

Tot McMichael a stabilit şi scorul final. Cu Pittsburgh atacând în 6, fără portar, Fehervary a trimis la linia albastră, până la Ovechkin, care l-a găsit pe McMichael la jumătatea terenului, care a marcat cu poarta goală.

Acesta a fost meciul cu numărul 100 dintre Alex Ovechkin şi Sidney Crosby. Căpitanul lui Pittsburgh mai are contract şi sezonul viitor şi urmează să joace şi în play-off, în timp ce Alex Ovechkin mai are contract până la finalul sezonului. Rusul a anunţat că, indiferent dacă echipa se va califica sau nu în play-off, va lua o decizie abia la vară, după ce va pleca în vacanţă.

În cazul în care Washington nu va ajunge în play-off, iar Ovechkin nu va semna un nou contract cu Capitals, acesta nu a fost doar ultimul meci împotriva marelui său rival, Sidney Crosby, dar şi ultimul meci disputat la Washington. Ultimul meci pe care Capitals îl va juca în sezonul regulat va avea loc pe terenul lui Columbus Blue Jackets.

