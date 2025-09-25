Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal - Antena Sport

Cei mai mulţi olteni au strigat tot meciul pentru România la futsal. Şi au purtat cu mândrie tricoul galben al naţionalei, primit de la mascota Ronny.
Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal. Mascota Ronny a împărţit şi la Craiova o mie de tricouri ale României.
Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră tricoul naţionalei?
Suporter: Totul
Alţi suporteri: Mândria de a fi român
Fană a naţionalei: Dragoste de ţară, de echipă. Nu ştiu, toate vin de la sine
O familie care a venit la meci: Tricoul naţionalei este o mândrie!
Reporter: De ce iubiţi România?
Fan: Asta se simte, nu se poate spune în cuvinte de ce iubim România
Oltenii vor să vadă şi naţionala mare în Craiova, pe Oblemenco.
Suporter: Cu Mitriţă, chiar dacă s-a retras, că e oltean.
