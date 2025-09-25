Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Publicat: 25 septembrie 2025, 21:38

Cei mai mulţi olteni au strigat tot meciul pentru România la futsal. Şi au purtat cu mândrie tricoul galben al naţionalei, primit de la mascota Ronny.

Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal. Mascota Ronny a împărţit şi la Craiova o mie de tricouri ale României.

Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră tricoul naţionalei?

Suporter: Totul

Alţi suporteri: Mândria de a fi român

Fană a naţionalei: Dragoste de ţară, de echipă. Nu ştiu, toate vin de la sine

O familie care a venit la meci: Tricoul naţionalei este o mândrie!

Reporter: De ce iubiţi România?

Fan: Asta se simte, nu se poate spune în cuvinte de ce iubim România

Oltenii vor să vadă şi naţionala mare în Craiova, pe Oblemenco.

Suporter: Cu Mitriţă, chiar dacă s-a retras, că e oltean.

