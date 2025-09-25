Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal - Antena Sport

Alţi suporteri: Mândria de a fi român

Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră tricoul naţionalei?

Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal. Mascota Ronny a împărţit şi la Craiova o mie de tricouri ale României.

Cei mai mulţi olteni au strigat tot meciul pentru România la futsal. Şi au purtat cu mândrie tricoul galben al naţionalei, primit de la mascota Ronny.

Fană a naţionalei: Dragoste de ţară, de echipă. Nu ştiu, toate vin de la sine

O familie care a venit la meci: Tricoul naţionalei este o mândrie!

Reporter: De ce iubiţi România?