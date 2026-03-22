Visul american. “Tricolorii” cred în şansa lor: “E unul dintre cele mai importante meciuri din viaţă noastră”

Este şansa vieţii pentru jucătorii naţionalei. România este la 180 de minute de o calificare magică la Mondialul de fotbal, pe care fanii o aşteaptă din mileniul trecut.
Să credem în România! Jucătorii naţionalei sunt convinşi că pot da lovitura cu Turcia. Cu Slovacia sau Kosovo se va juca finala pentru America dacă Mircea Lucescu, Hagi şi Drăguşin vor câştiga la Instanbul. “Asta vrem”, spune Andrei Coubiş. “Emoţii avem cu toţii, cred, dar cred că sunt emoţii constructive. E unul dintre cele mai importante meciuri din viaţă noastră”, declară şi Ghiţă.
Toată România are poftă mare de calificare. De 28 de ani nu a mai fost naţionala la Mondial.
“Moralul este bun, de-asta suntem aici, cu gândul de a merge mai departe. Mergem să dăm totul. Obiectivul este să dăm totul”, a spus şi Vladimir Screciu.
- Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor la barajul cu Turcia
- Tricolorele l-au impresionat pe selecţionerul Massimo Pedrazzini după victoria cu Moldova
- Naţionala de fotbal feminin speră şi ea să se califice la Campionatul Mondial, ca şi cea a băieţilor
- Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial
- Federația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționale