Visul american. “Tricolorii” cred în şansa lor: “E unul dintre cele mai importante meciuri din viaţă noastră”

Este şansa vieţii pentru jucătorii naţionalei. România este la 180 de minute de o calificare magică la Mondialul de fotbal, pe care fanii o aşteaptă din mileniul trecut.

Să credem în România! Jucătorii naţionalei sunt convinşi că pot da lovitura cu Turcia. Cu Slovacia sau Kosovo se va juca finala pentru America dacă Mircea Lucescu, Hagi şi Drăguşin vor câştiga la Instanbul. “Asta vrem”, spune Andrei Coubiş. “Emoţii avem cu toţii, cred, dar cred că sunt emoţii constructive. E unul dintre cele mai importante meciuri din viaţă noastră”, declară şi Ghiţă.

Toată România are poftă mare de calificare. De 28 de ani nu a mai fost naţionala la Mondial.

“Moralul este bun, de-asta suntem aici, cu gândul de a merge mai departe. Mergem să dăm totul. Obiectivul este să dăm totul”, a spus şi Vladimir Screciu.