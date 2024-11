Bernadette Szocs - Chen Xingtong LIVE VIDEO (miercuri, 17:00, AntenaPLAY). Duel tare, în optimi, la WTT Champions Frankfurt - Antena Sport

Bernadette Szocs şi Chen Xingtong se vor întâlni în optimile turneului WTT Champions Frankfurt 2024, competiţie cu premii totale de 500.000 de dolari, care va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY, până pe 10 noiembrie.

Sportiva noastră, clasată pe locul 16 mondial, a ajuns în optimile de finală după ce a învins-o în primul tur pe Suh Hyo Won, cu 3-1. De partea cealaltă, Chen Xingtong a trecut în prima rundă de Dina Meshref, cu un categoric 3-0.

„Am fost entuziasmată să vin din nou în Frankfurt, pentru că la ediția trecută am avut o prestație bună aici, iar de această dată vreau să pot performa și mai bine. Când am auzit că va fi WTT Champions aici, în Frankfurt, am fost fericită, pentru că am jucat bine aici și am așteptări mari”, a spus Bernie, după meciul din primul tur.

Bernadette Szocs – Chen Xingtong, meci spectaculos în optimile de la WTT Champions Frankfurt

Bernadette Szocs şi Chen Xingtong se vor întâlni pentru a treia oară în carieră, scorul la „directe” fiind 1-1, ambele partide având loc în 2023. Bernie şi-a adjudecat-o pe prima, 3-1 la WTT Champions Macao, cu 3-1, sportiva din China de pe locul 7 mondial revanşându-se la WTT Finals, cu 3-2.

Pentru Bernadette Szocs, competiţia din Germania este una cu o miză extrem de importantă. Românca de 29 de ani are nevoie de un parcurs cât mai lung pentru a avea şanse să se califice la WTT Finals Fukuoka (20-24 noiembrie), întrecerea finalului de an transmisă exclusiv în AntenaPLAY la care vor lua parte cele mai bune 16 jucătoare ale clasamentului Race.