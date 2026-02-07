Bernadette Szocs - Jia Nan Yuan LIVE VIDEO (11:40). Românca luptă pentru finala de la Europe Top 16 Cup - Antena Sport

Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan, duelul din semifinalele Europe Top 16 Cup, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 11:40. Bernie luptă pentru a treia finală din carieră la competiția din Montreux.

Bernadette Szocs a reușit să câștige competiția Europe Top 16 Cup în 2018, după o finală cu Li Jie. Un an mai târziu, Bernie era învinsă în ultimul act de Petrissa Solja.

Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan LIVE VIDEO (11:40)

Prin calificarea în semifinale, Bernadette Szocs și-a asigurat medalia de bronz. Ea a mai cucerit acest premiu de trei ori la Europe Top 16 Cup, în 2021, 2022 și în 2024. Anul trecut, Eliza Samara a ajuns în finală, fiind învinsă de Han Ying.

În privința duelului din semifinale, Bernadette Szocs s-a mai duelat cu Jia Nan Yuan de șapte ori, câștigat cinci confruntări directe. Ultima dată, cele două s-au confruntat în 2025, la United State Smash. Jucătoarea din Franța s-a impus cu 3-2, în primul tur al competiției.

La Europe Top 16 Cup, Bernadette Szocs le-a învins până acum pe Natalia Bajor (11-3, 11-8, 11-8) și pe Charlotte Lutz (11-7, 4-11, 11-8, 11-5).