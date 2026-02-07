Bernadette Szocs - Jia Nan Yuan LIVE VIDEO (11:40). Românca luptă pentru finala de la Europe Top 16 Cup - Antena Sport

Închide meniul
Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan LIVE VIDEO (11:40). Românca luptă pentru finala de la Europe Top 16 Cup

Viviana Moraru Publicat: 7 februarie 2026, 21:04

Bernadette Szocs, la Europe Top 16 Cup/ Profimedia

Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan, duelul din semifinalele Europe Top 16 Cup, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 11:40. Bernie luptă pentru a treia finală din carieră la competiția din Montreux. 

Bernadette Szocs a reușit să câștige competiția Europe Top 16 Cup în 2018, după o finală cu Li Jie. Un an mai târziu, Bernie era învinsă în ultimul act de Petrissa Solja.  

Prin calificarea în semifinale, Bernadette Szocs și-a asigurat medalia de bronz. Ea a mai cucerit acest premiu de trei ori la Europe Top 16 Cup, în 2021, 2022 și în 2024. Anul trecut, Eliza Samara a ajuns în finală, fiind învinsă de Han Ying.  

În privința duelului din semifinale, Bernadette Szocs s-a mai duelat cu Jia Nan Yuan de șapte ori, câștigat cinci confruntări directe. Ultima dată, cele două s-au confruntat în 2025, la United State Smash. Jucătoarea din Franța s-a impus cu 3-2, în primul tur al competiției.  

La Europe Top 16 Cup, Bernadette Szocs le-a învins până acum pe Natalia Bajor (11-3, 11-8, 11-8) și pe Charlotte Lutz (11-7, 4-11, 11-8, 11-5). 

În cealaltă semifinală de pe tabloul feminin se vor întâlni Sabine Winter și Ying Han.   

Pe tabloul principal de la Europe Top 16 Cup, competiţie transmisă în AntenaPLAY, s-au mai aflat doi români, Eliza Samara şi Eduard Ionescu, ce au părăsit însă competiţia. Samara a cedat în decisiv cu Maria Xiao, în timp ce Eduard Ionescu a fost învins cu 3-0 la seturi de francezul Alexis Lebrun. 

1 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 2 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia 3 Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă 4 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 5 Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” 6 Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”
