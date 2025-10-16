Ce au făcut tricolorii imediat după ce Ovidiu Ionescu i-a adus României calificarea în sferturi la European! - Antena Sport

România a învins Serbia cu 3-0 la masculin, în optimile Campionatului European pe Echipe. Ovidiu Ionescu i-a adus victoria naţionalei masculine, după ce naţionala de fete s-a calificat dramatic în sferturi, tot în urma unei dispute cu Serbia. Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu şi Iulian Chiriţă şi-au învins fără probleme adversarii. Imediat după meci, românii au bătut cuba cu sârbii, care au fost fair-play. Ovidiu Ionescu a fost felicitat de colegi pentru punctul care i-a adus victoria României.