Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025 - Antena Sport

Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025

Home | Tenis de masă | Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025

Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025

Publicat: 29 noiembrie 2025, 12:38

Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025

Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu - Profimedia Images

Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 se va desfăşura în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie. Competiţia cu un format inedit va avea loc la Chengdu şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

La competiţie participă şi România şi tricolorii şi-au aflat adversarii. Echipa noastră va face parte din Grupa 4, alături de Germania, Franţa şi Brazilia. O grupă grea, chiar dacă am evitat forţele asiatice.

Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025

Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu, Iulian Chiriţă şi Darius Movileanu sunt reprezentanţii României la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025.

România va debuta contra Germaniei pe 30 noiembrie, de la ora 13:00, va continua contra Braziliei pe 1 decembrie, de la ora 11:00 şi va disputa “finala” cu Franţa pe 2 decembrie, de la 4 dimineaţa. Toate duelurile vor fi live în AntenaPLAY.

  • România – Germania (duminică, 13:00)
  • România – Brazilia (luni, 11:00)
  • România – Franţa (marţi, 04:00)

Cele 16 echipe prezente la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 sunt China, Japonia, Coreea de Sud, Taipei, India, Hong Kong, Franţa, Germania, Suedia, România, Croaţia, Egipt, Brazilia, Statele Unite, Chile şi Australia.

Grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025

Grupa 1

  • China
  • Egipt
  • Hong Kong
  • Chile

Grupa 2

  • Japonia
  • India
  • Australia
  • Croaţia

Grupa 3

  • Coreea de Sud
  • Taipei
  • Suedia
  • Statele Unite

Grupa 4

  • Germania
  • Franţa
  • România
  • Brazilia

Sistem inedit de joc la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025

Competiţia de la Chengdu se desfăşoară după un sistem inedit. Meciurile sunt de trei seturi, scorul putând fi 3-0 sau 2-1. Câştigătoara duelului este echipa care ajunge la opt seturi adjudecate. Fiecare component al echipelor poate disputa maximum două meciuri (simplu şi dublu).

Partidele încep cu duelul de dublu mixt şi continuă cu simplu feminin, simplu masculin, dublu feminin şi dublu masculin. Ordinea ultimelor două meciuri va fi aleasă de căpitanul echipei mai slab cotate.

Echipele clasate pe primele două locuri în fiecare grupă vor merge în Grupa principală, acolo unde fiecare va juca împotriva naţionalelor venite din celelalte grupe. La final, primele 4 vor merge în semifinale.

