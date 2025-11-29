Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025 - Antena Sport

Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 se va desfăşura în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie. Competiţia cu un format inedit va avea loc la Chengdu şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La competiţie participă şi România şi tricolorii şi-au aflat adversarii. Echipa noastră va face parte din Grupa 4, alături de Germania, Franţa şi Brazilia. O grupă grea, chiar dacă am evitat forţele asiatice.

Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025

Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu, Iulian Chiriţă şi Darius Movileanu sunt reprezentanţii României la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025.

România va debuta contra Germaniei pe 30 noiembrie, de la ora 13:00, va continua contra Braziliei pe 1 decembrie, de la ora 11:00 şi va disputa “finala” cu Franţa pe 2 decembrie, de la 4 dimineaţa. Toate duelurile vor fi live în AntenaPLAY.

România – Germania (duminică, 13:00)

– Germania (duminică, 13:00) România – Brazilia (luni, 11:00)

– Brazilia (luni, 11:00) România – Franţa (marţi, 04:00)

Cele 16 echipe prezente la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 sunt China, Japonia, Coreea de Sud, Taipei, India, Hong Kong, Franţa, Germania, Suedia, România, Croaţia, Egipt, Brazilia, Statele Unite, Chile şi Australia.