Performanţă pentru Bernadette Szocs! S-a calificat la Cupa Mondială 2026 - Antena Sport

Bernadette Szocs s-a calificat la Cupa Mondială 2026, ce se va desfăşura în perioada 30 martie – 5 aprilie, la Macao.
Românca a obţinut această performanţă în urma calificării în semifinalele de la Europe Top 16 Cup, acolo unde va juca împotriva lui Jia Nan Yuan. Bernadette Szocs a reușit să câștige competiția Europe Top 16 Cup în 2018, după o finală cu Li Jie. Un an mai târziu, Bernie era învinsă în ultimul act de Petrissa Solja.
Bernadette Szocs s-a calificat la Cupa Mondială 2026
“Bernadette Szocs s-a calificat la Cupa Mondială Macao 2026, odată cu atingerea fazei semifinalelor la Top 16 Europa! #servimpentruistorie #hairomania #tabletennis
După ce la Montreux a bifat unul dintre obiectivele sale datorită celor două victorii de pe tablou, componenta lotului feminin își continuă parcursul la competiția starurilor europene”, se arată şi pe pagina de Facebook a Federaţiei Române de Tenis de Masă.
Sistemul de joc de la Cupa Mondială 2026
Competiţia la care vor participa cei mai buni jucători şi jucătoare din lume are un sistem inedit. Pe ambele tablouri, cei 48 de jucători vor fi împărţiţi în 16 grupe de câte 3. Se va juca după sistemul fiecare cu fiecare, capii de serie fiind stabiliţi după clasamentul mondial care va fi updatat pe 8 aprilie.
Locul 1 din fiecare grupă va avansa în Stage 2, unde vom avea optimi, sferturi, semifinale şi finală. Dacă în Stage 1 se vor disputa 4 seturi pe meci, în Stage 2 va fi sistemul cel mai bun din 7 seturi.
