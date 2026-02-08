Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Performanţă pentru Bernadette Szocs! S-a calificat la Cupa Mondială 2026 - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Performanţă pentru Bernadette Szocs! S-a calificat la Cupa Mondială 2026

Performanţă pentru Bernadette Szocs! S-a calificat la Cupa Mondială 2026

Dan Roșu Publicat: 8 februarie 2026, 10:26

Comentarii
Performanţă pentru Bernadette Szocs! S-a calificat la Cupa Mondială 2026

Bernadette Szocs, calificatată la Cupa Mondială 2026

Bernadette Szocs s-a calificat la Cupa Mondială 2026, ce se va desfăşura în perioada 30 martie – 5 aprilie, la Macao.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românca a obţinut această performanţă în urma calificării în semifinalele de la Europe Top 16 Cup, acolo unde va juca împotriva lui Jia Nan Yuan. Bernadette Szocs a reușit să câștige competiția Europe Top 16 Cup în 2018, după o finală cu Li Jie. Un an mai târziu, Bernie era învinsă în ultimul act de Petrissa Solja.

Bernadette Szocs s-a calificat la Cupa Mondială 2026

“Bernadette Szocs s-a calificat la Cupa Mondială Macao 2026, odată cu atingerea fazei semifinalelor la Top 16 Europa! #servimpentruistorie #hairomania #tabletennis

După ce la Montreux a bifat unul dintre obiectivele sale datorită celor două victorii de pe tablou, componenta lotului feminin își continuă parcursul la competiția starurilor europene”, se arată şi pe pagina de Facebook a Federaţiei Române de Tenis de Masă.

Reclamă
Reclamă

Sistemul de joc de la Cupa Mondială 2026

Competiţia la care vor participa cei mai buni jucători şi jucătoare din lume are un sistem inedit. Pe ambele tablouri, cei 48 de jucători vor fi împărţiţi în 16 grupe de câte 3. Se va juca după sistemul fiecare cu fiecare, capii de serie fiind stabiliţi după clasamentul mondial care va fi updatat pe 8 aprilie.

Locul 1 din fiecare grupă va avansa în Stage 2, unde vom avea optimi, sferturi, semifinale şi finală. Dacă în Stage 1 se vor disputa 4 seturi pe meci, în Stage 2 va fi sistemul cel mai bun din 7 seturi.

Razie "la sânge" în Capitală. Noaptea trecută, mașinile au fost trase pe dreapta una după altaRazie "la sânge" în Capitală. Noaptea trecută, mașinile au fost trase pe dreapta una după alta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
Observator
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
„Dacă Borcea are nevoie de un milion de euro, într-o oră îl primește”. Cine este omul care face acest gest instant pentru fostul șef al lui Dinamo. Exclusiv
Fanatik.ro
„Dacă Borcea are nevoie de un milion de euro, într-o oră îl primește”. Cine este omul care face acest gest instant pentru fostul șef al lui Dinamo. Exclusiv
11:25
LIVE VIDEOBernadette Szocs – Jia Nan Yuan e ACUM în AntenaPLAY. Românca luptă pentru finala Europe Top 16 Cup
11:23
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi
11:05
Prima încasată de jucătorii CFR-ului, după 3-2 cu ”U”. Neluțu Varga a promis bonusuri și la alte victorii
11:00
Ce i-a putut spune Cristiano Bergodi lui Cordea, după ce acesta l-a înjurat ca la uşa cortului
10:40
Marius Șumudică, distrus în Arabia Saudită după 0-6 cu Al-Hilal: „Gata cu lingușeala!”
10:01
Oțelul Galați – FCSB LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru campioana României. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 3 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 4 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 5 “Nu pot să reproduc” Dan Nistor l-a făcut praf pe Andrei Cordea, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Să creadă că e ca el” 6 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”