Performanţă pentru Bernadette Szocs! S-a calificat la Cupa Mondială 2026 - Antena Sport

Bernadette Szocs s-a calificat la Cupa Mondială 2026, ce se va desfăşura în perioada 30 martie – 5 aprilie, la Macao.

Românca a obţinut această performanţă în urma calificării în semifinalele de la Europe Top 16 Cup, acolo unde va juca împotriva lui Jia Nan Yuan. Bernadette Szocs a reușit să câștige competiția Europe Top 16 Cup în 2018, după o finală cu Li Jie. Un an mai târziu, Bernie era învinsă în ultimul act de Petrissa Solja.

“Bernadette Szocs s-a calificat la Cupa Mondială Macao 2026, odată cu atingerea fazei semifinalelor la Top 16 Europa! #servimpentruistorie #hairomania #tabletennis

După ce la Montreux a bifat unul dintre obiectivele sale datorită celor două victorii de pe tablou, componenta lotului feminin își continuă parcursul la competiția starurilor europene”, se arată şi pe pagina de Facebook a Federaţiei Române de Tenis de Masă.