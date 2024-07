Tomokazu Harimoto - Gaoyuan Lin 4-0, în finala WTT Star Contender Bangkok 2024, live în AntenaPLAY - Antena Sport

Tomokazu Harimoto - Gaoyuan Lin 4-0, în finala WTT Star Contender Bangkok 2024, live în AntenaPLAY Tomokazu Harimoto, ân timpul unui meci - Profimedia Images Tomokazu Harimoto – Gaoyuan Lin 4-0. Meciul dintre Tomokazu Harimoto şi Gaoyuan Lin s-a încheiat cu victoria japonezului şi s-a desfăşurat live în AntenaPLAY. Aceasta a fost finala turneului WTT Star Contender Bangkok 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Tomokazu Harimoto s-a impus fără drept de apel în faţa chinezului de 29 de ani aflat pe locul 8 mondial. Niponul a avut nevoie de doar patru seturi, 11-3, 11-8, 11-6, 11-9, pentru a câştiga primul său turneu după trei ani de aşteptare. Tomokazu Harimoto – Gaoyuan Lin 4-0, în finala WTT Star Contender Bangkok 2024 Pentru Tomokazu Harimoto, acesta este al treilea titlu pe care îl câştigă la WTT Star Contender Bangkok 2024. Niponul a mai reuşit această performanţă şi la alt turneu, WTT Contender Tunis. Tomokazu Harimoto a pus mâna şi pe 10.000 de dolari şi 600 de puncte în clasamentul mondial. De partea cealaltă, Gaoyuan Lin a câştigat 7500 de dolari şi 420 puncte. Totul despre AntenaPLAY AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. Reclamă

