Amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open 2026! Jannik Sinner, printre "victimele" sale - Antena Sport

Jucătorul amator Jordan Smith ar fi fost „fericit doar să câştige un punct”, dar a plecat cu un milion de dolari australieni şi dreptul de a se lăuda cu victoria împotriva numărul doi mondial Jannik Sinner, după ce a triumfat la Australian Open’s Million Dollar One Point Slam.

Formatul inovator le-a oferit jucătorilor amatori şansa de a câştiga premiul în bani jucând un singur punct împotriva unor talente de top din acest sport şi a altor celebrităţi.

Jordan Smith, amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open

Smith a fost vedeta spectacolului de la Rod Laver Arena, învingând-o şi pe numărul patru mondial la feminin, Amanda Anisimova, în faţa a 10.000 de spectatori.

Smith a întâlnit-o pe numărul 117 mondial la feminin, Joanna Garland, într-o finală pe măsură, după ce taiwaneza de 24 de ani i-a surprins pe numărul trei mondial la masculin, Alexander Zverev, şi pe fostul finalist de la Wimbledon, Nick Kyrgios.

Campionul statului New South Wales, Smith, nu a fost singurul amator care a profitat de momentul său de glorie, campionul statului Queensland, Alec Reverente, învingându-l pe numărul şapte mondial la masculin, Felix Auger-Aliassime.