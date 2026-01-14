Amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open 2026! Jannik Sinner, printre "victimele" sale - Antena Sport

Închide meniul
Amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open 2026! Jannik Sinner, printre “victimele” sale

Publicat: 14 ianuarie 2026, 17:11

Jordan Smith şi Jannik Sinner / Getty Images

Jucătorul amator Jordan Smith ar fi fost „fericit doar să câştige un punct”, dar a plecat cu un milion de dolari australieni şi dreptul de a se lăuda cu victoria împotriva numărul doi mondial Jannik Sinner, după ce a triumfat la Australian Open’s Million Dollar One Point Slam.

Formatul inovator le-a oferit jucătorilor amatori şansa de a câştiga premiul în bani jucând un singur punct împotriva unor talente de top din acest sport şi a altor celebrităţi.

Jordan Smith, amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open

Smith a fost vedeta spectacolului de la Rod Laver Arena, învingând-o şi pe numărul patru mondial la feminin, Amanda Anisimova, în faţa a 10.000 de spectatori.

Smith a întâlnit-o pe numărul 117 mondial la feminin, Joanna Garland, într-o finală pe măsură, după ce taiwaneza de 24 de ani i-a surprins pe numărul trei mondial la masculin, Alexander Zverev, şi pe fostul finalist de la Wimbledon, Nick Kyrgios.

Campionul statului New South Wales, Smith, nu a fost singurul amator care a profitat de momentul său de glorie, campionul statului Queensland, Alec Reverente, învingându-l pe numărul şapte mondial la masculin, Felix Auger-Aliassime.

Fiind cei mai buni doi amatori, Smith şi Reverente s-au întrecut pentru a câştiga o maşină nouă, Reverente ieşind învingător.

Turneul s-a desfăşurat într-o atmosferă plăcută – chiar şi distrugerea rachetei de către Kyrgios după înfrângere a fost făcută cu umor – şi a stârnit un interes sincer.

Mulţi dintre jucătorii învinşi, inclusiv numărul unu mondial la masculin, Carlos Alcaraz, au rămas la Rod Laver Arena şi s-au adunat în jurul televizoarelor pentru a urmări finalul dintre cei doi finalişti neaşteptaţi.

