Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, după ce a învins-o în două seturi, 6-4, 6-3, pe kazaha Elena Rybakina, joi, în penultimul act al competiţiei.

Sabalenka (27 ani), deţinătoarea trofeului, a reeditat astfel victoria înregistrată în urmă cu două săptămâni în finala de la Indian Wells, în care a avut nevoie de trei seturi pentru a se impune în faţa reprezentantei Kazahstanului, ocupanta locului secund în clasamentul mondial (3-6, 6-3, 7-6).

Aryna Sabalenka – Coco Gauff e finala de la Miami

Belarusa îşi continuă astfel cursa pentru “Sunshine Double”, câştigarea celor două turnee americane de categoria WTA 1.000 din această primăvară, iar pentru asta va trebui să treacă de americanca Coco Gauff în finala de la Miami programată sâmbătă

Gauff (locul 4 WTA) a dispus la rândul ei joi, fără probleme, cu 6-1, 6-1, de Karolina Muchova din Cehia, pentru a accede în prima sa finală la competiţia din Florida.

Jucătoarea americană, care va deveni numărul 3 mondial începând de luni, a învins-o astfel pentru a şasea oară în tot atâtea meciuri pe Muchova (locul 14), care a cucerit luna trecută trofeul la turneul WTA 1.000 de la Doha.