Aryna Sabalenka, în semifinalele de la Australian Open - Antena Sport

Aryna Sabalenka, în semifinalele de la Australian Open

Aryna Sabalenka, în semifinalele de la Australian Open

Aryna Sabalenka, în semifinalele de la Australian Open

Dan Roșu Publicat: 27 ianuarie 2026, 8:35

Comentarii
Aryna Sabalenka, în semifinalele de la Australian Open

Aryna Sabalenka, la Australian Open - Profimedia Images

Numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, s-a calificat, marţi, în semifinalele Australian Open, după ce a învins-o pe americanda Iva Jovic, cap de serie 27, scor 6-3, 6-0.

Belarusa s-a impus după o oră şi 29 de minute.

Aryna Sabalenka, în semifinalele de la Australian Open

Pentru a patra semifinală consecutivă la Melbourne, jucătoarea belarusă în vârstă de 27 de ani o va înfrunta joi pe americanca Coco Gauff (locul 3) sau pe ucraineanca Elina Svitolina (locul 12). Sabalenka nu a pierdut niciun set la Melbourne în acest an.

Sabalenka vizează un al treilea titlu la Melbourne, care ar fi al cincilea titlu de Grand Slam, alături de cele două titluri de la US Open din 2024 şi 2025.

“Sunt super fericită că am obținut această victorie. Este foarte tânără, dar o jucătoare grozavă. Sunt super fericită că am câștigat în minimum de seturi și mulțumită de nivelul pe care l-am arătat pe teren astăzi.

Am avut în față o jucătoare incredibilă. În setul al doilea, am simțit că trebuie să-mi ridic nivelul, ceea ce m-a ajutat foarte mult când a venit vorba de a încerca loviturile decisive și de a avea mai multă încredere în jocul meu. Al doilea set a fost cu siguranță o performanță uimitoare.”, a spus Aryna la conferința de presă.

Comentarii


