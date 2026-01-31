Aryna Sabalenka, reacţie de mare campioană după eşecul din finala Australian Open: "Să sperăm că voi lua trofeul la anul" - Antena Sport

Aryna Sabalenka a oferit o primă reacţie după ce a fost învinsă în ultimul act de la Australian Open de Elena Rybakina, 4-6, 6-4, 4-6. A fost a patra finală de Grand Slam pierdută de numărul unu mondial, care rămâne astfel cu patru turnee majore adjudecate.

Meciul a durat două ore şi 18 minute, iar Sabalenka a rămas astfel cu trofeele adjudecate la Melbourne în 2023 şi 2024. La 27 de ani, Sabalenka mai are în palmares şi două titluri de Grand Slam la US Open.

Aryna Sabalenka, reacţie de mare campioană după eşecul din finala Australian Open

“Sincer, nu am cuvinte acum. Voi încerca să nu uit nimic. O felicit pe Elena pentru tenisul jucat şi felicit şi echipa ei.

Felicitări tuturor celor responsabili pentru acest turneu. Sper ca 2027 să fie un turneu mai bun pentru mine. Îi mulţumesc lui Craig Tiley, ne ajuţi ca totul să fie perfect.

Le mulţumesc celor din echipa mea, pentru faptul că sunt mereu acolo. Pierdem finale, alte ori le câştigăm. Să sperăm că anul viitor trofeul va fi al meu”, a spus Aryna, la ceremonia de prezentare a trofeelor.