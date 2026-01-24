Novak Djokovic este uriaș! Performanță remarcabilă stabilită la Australian Open - Antena Sport

Închide meniul
Novak Djokovic este uriaș! Performanță remarcabilă stabilită la Australian Open

Daniel Işvanca Publicat: 24 ianuarie 2026, 13:18

Novak Djokovic / hepta.ro

Novak Djokovic a obținut sâmbătă calificarea în faza optimilor la Australian Open, după ce l-a surclasat pe Botic Van De Zandschulp, sportiv clasat pe locul 75 în ierarhia ATP.

Sârbul a stabilit astfel o performanță unică în istoria tenisului profesionist, reușind să bifeze nu mai puțin de 400 de victorii la turneele de Grand Slam.

Novak Djokovic, victoria cu numărul 400 la Grand Slam-uri

Novak Djokovic s-a calificat în optimile de la Australian Open, după victoria cu Botic Van De Zandschulp. Sârbul s-a impus în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 7-6(4), la capătul unui meci ce a durat două ore și 46 de minute.

Nu doar că a obținut calificarea mai departe, dar Nole a și stabilit o performanță unică în istoria turneelor de Grand Slam. Succesul contra olandezului a fost al 400-lea la turneele de Grand Slam.  La Melbourne, Djokovic a ieșit campion de zece ori în cariera sa.

