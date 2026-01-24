Novak Djokovic este uriaș! Performanță remarcabilă stabilită la Australian Open - Antena Sport

Novak Djokovic a obținut sâmbătă calificarea în faza optimilor la Australian Open, după ce l-a surclasat pe Botic Van De Zandschulp, sportiv clasat pe locul 75 în ierarhia ATP.
Sârbul a stabilit astfel o performanță unică în istoria tenisului profesionist, reușind să bifeze nu mai puțin de 400 de victorii la turneele de Grand Slam.
Novak Djokovic, victoria cu numărul 400 la Grand Slam-uri
Novak Djokovic s-a calificat în optimile de la Australian Open, după victoria cu Botic Van De Zandschulp. Sârbul s-a impus în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 7-6(4), la capătul unui meci ce a durat două ore și 46 de minute.
Nu doar că a obținut calificarea mai departe, dar Nole a și stabilit o performanță unică în istoria turneelor de Grand Slam. Succesul contra olandezului a fost al 400-lea la turneele de Grand Slam. La Melbourne, Djokovic a ieșit campion de zece ori în cariera sa.
🚨Novak Djokovic has won a milestone 400th career match in Grand Slams.
This is the most wins in tennis history.
The King of Tennis. 👑 pic.twitter.com/P2Ipa681tv
— Danny (@DjokovicFan_) January 24, 2026
- Jannik Sinner a povestit clipele de coșmar prin care a trecut în meciul cu Spizzirri de la Australian Open
- Jannik Sinner, calificare la pas în optimile Australian Open. Peste cine va da în următorul tur
- Gafă uluitoare la Australian Open. A crezut că a câștigat meciul la 7-1 în tie-break, dar a ajuns să piardă
- Daniil Medvedev, noul campion de la Brisbane! Rusul a cucerit al 22-lea titlu al carierei
- Veste importantă pentru jucătorii de top! Anunţul făcut de ATP