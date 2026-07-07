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Jannik Sinner, calificare la pas în semifinale la Wimbledon! Italianul, spre al doilea titlu consecutiv

Daniel Işvanca Publicat: 7 iulie 2026, 17:58

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Jannik Sinner, calificare la pas în semifinale la Wimbledon! Italianul, spre al doilea titlu consecutiv

Jannik Sinner / Profimedia

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Jannik Sinner este tot mai aproape să-și apere titlul cucerit anul trecut la Wimbledon. Liderul ierarhiei ATP s-a impus clar în duelul cu Jan-Lennard Struff și s-a calificat în faza semifinalelor.

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În penultimul act al competiției, tenismenul italian va avea în orice caz un duel de foc: va întâlni câștigătorul meciului dintre Felix Auger-Aliassime și Novak Djokovic.

Jannik Sinner, victorie în trei seturi în sferturi la Wimbledon

Jannik Sinner s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în semifinalele turneului de la Wimbledon. Campionul de anul trecut de la All England Club este tot mai aproape de a-și apăra trofeul.

Italianul s-a impus în trei seturi în duelul cu Jan-Lennard Struff (36 ani, locul 74 mondial), scor 7-5, 7-6(4), 6-3, la capătul unui meci ce a durat două ore și 37 de minute.

A fost victoria cu numărul 35 pentru Jannik Sinner în ultimele 36 de meciuri, dar și a 42-a din anul 2026. Are 12 succese consecutive la Wimbledon.

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