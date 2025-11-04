Marius Copil s-a retras din tenis: "Mi-am trăit 99% din vis" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Copil s-a retras din tenis: "Mi-am trăit 99% din vis"

Home | Tenis | ATP | Marius Copil s-a retras din tenis: “Mi-am trăit 99% din vis”

Marius Copil s-a retras din tenis: “Mi-am trăit 99% din vis”

Publicat: 4 noiembrie 2025, 12:12

Marius Copil s-a retras din tenis: Mi-am trăit 99% din vis

Marius Copil, în timpul unui meci / Sport Pictures

Marius Copil (35 ani) şi-a anunţat, marţi, retragerea din tenisul profesionist, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

“După mulţi ani minunaţi pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunţ retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoţii, provocări şi lecţii. Ultimii ani n-au fost uşori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie. Tenisul mi-a modelat viaţa, mi-a oferit prieteni, amintiri şi experienţe pe care nu le voi uita niciodată”, a afirmat Copil.

Marius Copil s-a retras: “Tenisul mi-a modelat viaţa”

Tenismanul a ţinut să mulţumească familiei pentru susţinere: “Părinţilor mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înţelegere, soţiei mele pentru iubire şi încredere, şi soacrei mele pentru sprijinul necondiţionat”.

De asemenea, le-a mulţumit antrenorilor şi echipei care l-au format ca jucător şi ca om, “tuturor colegilor din Cupa Davis, în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi, pentru momentele trăite împreună”, dar şi lui Ion Ţiriac, Cosmin Hodor, Eric & Ştefan Sturdza, Loucas Ellinas, Federaţiei Române de Tenis şi naşului său.

 
Marius Copil le-a mulţumit sponsorilor, dar şi fanilor său, “pentru dragostea, răbdarea şi energia” oferite.

“Venind dintr-un oraş mic din România, am visat să joc un meci pentru ţară, să intru în Top 100 ATP şi să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis. A venit timpul pentru un nou capitol – să fiu soţ, tată şi să ofer mai departe din tot ce am învăţat”, a concluzionat Copil.

Născut la Arad, pe 17 octombrie 1990, Copil a jucat în cariera sa două finale ATP la simplu, ambele în 2018, una pierdut în faţa lui Roger Federer la Basel, iar alta în faţa bosniacului Mirza Basic la Sofia. Marius Copil a cuceri un titlu ATP la dublu în 2015, la Bucureşti, alături de Adrian Ungur.

Cea mai bună clasare a sa la simplu a fost locul 56 ocupat în 28 ianuarie 2019, iar la dublu, locul 182, pe 24 august 2015. Copil a jucat ultimul meci la simplu în urmă cu un an, la Heraklion, iar la dublu, în mai, la Bucureşti, alături de Dan Alexandru Tomescu.

