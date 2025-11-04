Marius Copil s-a retras din tenis: "Mi-am trăit 99% din vis" - Antena Sport

Marius Copil (35 ani) şi-a anunţat, marţi, retragerea din tenisul profesionist, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“După mulţi ani minunaţi pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunţ retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoţii, provocări şi lecţii. Ultimii ani n-au fost uşori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie. Tenisul mi-a modelat viaţa, mi-a oferit prieteni, amintiri şi experienţe pe care nu le voi uita niciodată”, a afirmat Copil.

Marius Copil s-a retras: “Tenisul mi-a modelat viaţa”

Tenismanul a ţinut să mulţumească familiei pentru susţinere: “Părinţilor mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înţelegere, soţiei mele pentru iubire şi încredere, şi soacrei mele pentru sprijinul necondiţionat”.

De asemenea, le-a mulţumit antrenorilor şi echipei care l-au format ca jucător şi ca om, “tuturor colegilor din Cupa Davis, în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi, pentru momentele trăite împreună”, dar şi lui Ion Ţiriac, Cosmin Hodor, Eric & Ştefan Sturdza, Loucas Ellinas, Federaţiei Române de Tenis şi naşului său.