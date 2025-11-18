Carlos Alcaraz, OUT de la Cupa Davis. Ce se întâmplă cu liderul ATP după finala Turneului Campionilor - Antena Sport

Închide meniul
Carlos Alcaraz, OUT de la Cupa Davis. Ce se întâmplă cu liderul ATP după finala Turneului Campionilor

Publicat: 18 noiembrie 2025, 12:29

Carlos Alcaraz, în timpul unui meci/ Profimedia

Liderul mondial Carlos Alcaraz, accidentat la piciorul drept, a declarat forfait, marţi, pentru faza finală a competiţiei masculine de tenis pe echipe Cupa Davis de la Bologna, cu două zile înaintea sfertului de finală pe care Spania îl va disputa cu Cehia.

“Sunt cu adevărat trist să anunţ că nu voi putea juca”, a scris pe contul de X principalul cap de afiş al turneului Final 8 al competiţiei, explicând că suferă de un edem la piciorul drept după finala Turneului Campionilor, pierdută în faţa italianului Jannik Sinner.

Conform unui comunicat al Federaţiei spaniole de tenis (RFET), liderul mondial se alăturase luni coechipierilor săi la Bologna, unde a efectuat examene medicale care au relevat “o suprasolicitare musculară importantă cu un edem localizat în ischiogambierii de la piciorul drept”, după finala Turneului Campionilor pierdută în faţa lui Jannik Sinner.

Alcaraz, al cărui sezon s-a încheiat cu un bilanţ de opt titluri, dintre care două de Mare Şlem, “va reveni marţi în Spania”, a precizat RFET.

Forfait-ul său este o lovitură dură pentru organizatorii Cupei Davis, deja privaţi de cei mai buni jucători italieni, Jannik Sinner (2 ATP) şi Lorenzo Musetti (8 ATP) pentru această primă ediţie a fazei finale pe teritoriul Italiei, după mai mulţi ani în care s-a disputat la Malaga.

Jucătorul cel mai bine clasat – singurul din top 10 – la Bologna va fi germanul Alexander Zverev, numărul trei mondial.

În absenţa lui Alcaraz, echipa Spaniei va fi condusă de Jaume Munar (36 ATP). Căpitanul David Ferrer i-a mai selecţionat pe Pablo Carreno Busta (89 ATP) şi Pedro Martinez (95 ATP), precum şi pe specialistul de dublu Marcel Granollers.

Cehia va conta, la rândul ei, la simplu pe Jiri Lehecka (17 ATP), Jakub Mensik (19 ATP) şi Tomas Machac (32 ATP).

