Italia a câștigat Cupa Davis și a scris istorie. Borna fabuloasă egalată după jumătate de secol - Antena Sport

Echipa Italiei a cucerit duminică, la Bologna, ediţia 2025 a Cupei Davis, învingând Spania în finală. Italienii au reuşit o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finala Cupei Davis, de la Bologna, a fost începută de meciul dintre italianul Matteo Berrettini (29 de ani, locul 56 ATP) şi spaniolul Pablo Carreno-Busta (34 de ani, locul 89 ATP).

Italia a câștigat Cupa Davis

Matteo Berrettini s-a impus fără emoții, în două seturi, scor 6-3, 6-4, după o oră şi 19 minute de joc.

În a doua întâlnire de simplu, spaniolul Jaume Munar (28 de ani, locul 36 ATP) a început tare în faţa italianului Flavio Cobolli (23 de ani, locul 22 ATP), pe care l-a învins cu 6-1 în primul set, după 35 de minute.

Italianul a revenit însă, metodic, şi a luat actul secund, pentru a se impune apoi în decisiv. Cobolli a câştigat în trei seturi, 1-6, 7-6(5), 7-5, după două ore şi 57 de minute de joc, iar Italia a învins Spania cu 2-0, câştigând pentru a patra oară în istorie Cupa Davis.