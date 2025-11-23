Italia a câștigat Cupa Davis și a scris istorie. Borna fabuloasă egalată după jumătate de secol - Antena Sport

Închide meniul
Italia a câștigat Cupa Davis și a scris istorie. Borna fabuloasă egalată după jumătate de secol

Italia a câștigat Cupa Davis și a scris istorie. Borna fabuloasă egalată după jumătate de secol

Publicat: 23 noiembrie 2025, 23:10 / Actualizat: 24 noiembrie 2025, 0:13

Italia a câștigat Cupa Davis și a scris istorie. Borna fabuloasă egalată după jumătate de secol

Italia a câștigat Cupa Davis/ Profimedia

Echipa Italiei a cucerit duminică, la Bologna, ediţia 2025 a Cupei Davis, învingând Spania în finală. Italienii au reuşit o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani. 

Finala Cupei Davis, de la Bologna, a fost începută de meciul dintre italianul Matteo Berrettini (29 de ani, locul 56 ATP) şi spaniolul Pablo Carreno-Busta (34 de ani, locul 89 ATP). 

Italia a câștigat Cupa Davis 

Matteo Berrettini s-a impus fără emoții, în două seturi, scor 6-3, 6-4, după o oră şi 19 minute de joc. 

În a doua întâlnire de simplu, spaniolul Jaume Munar (28 de ani, locul 36 ATP) a început tare în faţa italianului Flavio Cobolli (23 de ani, locul 22 ATP), pe care l-a învins cu 6-1 în primul set, după 35 de minute.  

Italianul a revenit însă, metodic, şi a luat actul secund, pentru a se impune apoi în decisiv. Cobolli a câştigat în trei seturi, 1-6, 7-6(5), 7-5, după două ore şi 57 de minute de joc, iar Italia a învins Spania cu 2-0, câştigând pentru a patra oară în istorie Cupa Davis. 

Italienii reuşesc însă o performanţă pe care nimeni nu a mai bifat-o din anul 1972: Berrettini şi compania au cucerit al treilea trofeu consecutiv (2023, 2024, 2025), fiind prima echipă care reuşeşte asta după Statele Unite, între 1970 şi 1972. 

