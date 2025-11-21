Roger Federer, declarații de mare campion despre rivalitatea cu Rafael Nadal și Novak Djokovic: „Legături puternice” - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 21 noiembrie 2025, 18:34

Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic/ Profimedia

Imediat după anunţul includerii sale în Hall of Fame-ul Tenisului în august 2026, Roger Federer a vorbit despre rivalitatea sa cu Novak Djokovic şi Rafael Nadal, precum şi despre dorinţa sa de a juca din nou tenis în meciuri demonstrative, scrie L’Equipe. 

Cu 103 titluri în carieră, dintre care 20 de Grand Slam, şi 310 săptămâni petrecute în fruntea clasamentului mondial, Roger Federer este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului. El va fi introdus în Hall of Fame în august anul viitor, la aproape patru ani de la retragerea sa.  

După anunţul introducerii sale, starul elveţian a reflectat asupra rivalităţii sale cu Novak Djokovic şi Rafael Nadal, precum şi asupra dorinţei sale de a reveni pe teren, într-un interviu acordat ziarului elveţian Tages-Anzeiger. 

Din 2003 până în 2023, cei 3 mari au dominat circuitul mondial, lăsând doar firimituri pentru restul jucătorilor, cu excepţia lui Andy Murray, care a concurat cu ei timp de opt ani înainte de a suferi o accidentare la şold. Federer a afirmat că “acest tip de rivalitate creează legături foarte puternice”. 

“Sunt dispus să ne aşezăm împreună şi să vorbim despre vremurile bune de altădată”, a continuat elveţianul. Nadal s-a retras şi el anul trecut şi doar Djokovic, la 38 de ani, mai este activ. 

După mai bine de douăzeci de ani de carieră, plini de victorii, dar şi de înfrângeri, Federer asigură că ar dori “să retrăiască toate acestea, cu suişuri şi coborâşuri”. Suişuri evident foarte mari, dar coborâşuri greu de depăşit, precum finala US Open din 2009, pierdută împotriva lui Juan Martin del Potro (3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2). 

Elveţianul declară că acesta este meciul pe care şi-ar dori cel mai mult să-l rejoace dacă ar avea ocazia: “Ar fi trebuit să câştig meciul acela. La momentul respectiv, am avut dureri de spate în timpul încălzirii şi apoi am ratat atât de multe ocazii. A fost unul dintre meciurile pe care nu ar fi trebuit să le pierd.” 

El s-a referit şi la finala de la Wimbledon din 2019, pierdută la tie-break în setul cinci împotriva lui Djokovic, după ce a ratat două mingi de meci. “Ciudat, nu m-a deranjat prea mult”, mărturiseşte Federer. “Nu ştiu de ce. Poate din cauza copiilor. Poate pentru că îl învinsesem pe Rafa în semifinale. Dar mi-am spus: s-a terminat, am avut un super turneu, păcat că am pierdut, dar, mă rog, mergem mai departe. Am analizat totul foarte obiectiv. În zilele următoare, am avut câteva flashback-uri. Dar niciodată după aceea.” 

“Dacă am juca acum meciuri demonstrative, după cariera noastră, mi-aş putea imagina să combin toate acestea cu o cauză nobilă, strângând fonduri pentru fundaţia mea şi inspirând copiii”, a spus Federer. “Deocamdată, nu este nimic concret planificat. Dar văd ceva frumos care ar putea ieşi din asta”, a adăugat el. 

