Roger Federer, declarații de mare campion despre rivalitatea cu Rafael Nadal și Novak Djokovic: „Legături puternice” - Antena Sport

Imediat după anunţul includerii sale în Hall of Fame-ul Tenisului în august 2026, Roger Federer a vorbit despre rivalitatea sa cu Novak Djokovic şi Rafael Nadal, precum şi despre dorinţa sa de a juca din nou tenis în meciuri demonstrative, scrie L’Equipe.

Cu 103 titluri în carieră, dintre care 20 de Grand Slam, şi 310 săptămâni petrecute în fruntea clasamentului mondial, Roger Federer este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului. El va fi introdus în Hall of Fame în august anul viitor, la aproape patru ani de la retragerea sa.

Roger Federer, declarații de mare campion despre rivalitatea cu Rafael Nadal și Novak Djokovic

După anunţul introducerii sale, starul elveţian a reflectat asupra rivalităţii sale cu Novak Djokovic şi Rafael Nadal, precum şi asupra dorinţei sale de a reveni pe teren, într-un interviu acordat ziarului elveţian Tages-Anzeiger.

Din 2003 până în 2023, cei 3 mari au dominat circuitul mondial, lăsând doar firimituri pentru restul jucătorilor, cu excepţia lui Andy Murray, care a concurat cu ei timp de opt ani înainte de a suferi o accidentare la şold. Federer a afirmat că “acest tip de rivalitate creează legături foarte puternice”.

“Sunt dispus să ne aşezăm împreună şi să vorbim despre vremurile bune de altădată”, a continuat elveţianul. Nadal s-a retras şi el anul trecut şi doar Djokovic, la 38 de ani, mai este activ.