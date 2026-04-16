Home | Tenis | Novak Djokovic revine la Mastersul 1000 de la Madrid

Novak Djokovic revine la Mastersul 1000 de la Madrid

Dan Roșu Publicat: 16 aprilie 2026, 12:52

Comentarii
Novak Djokovic - Profimedia Images

Novak Djokovic, care nu a participat la ultimele două turnee Masters 1000 de la Miami (pe suprafaţă dură) şi Monte-Carlo (pe zgură), va fi prezent la Madrid pentru a participa la al doilea turneu Masters 1000 al sezonului de zgură, care va începe săptămâna viitoare (22 aprilie-3 mai).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Organizatorii spanioli au publicat miercuri pe contul oficial de Instagram al turneului un videoclip cu fostul număr 1 mondial antrenându-se pe terenul de zgură din Madrid, cu o săptămână înainte de începerea turneului, unde ar trebui să fie cap de serie numărul 4.

Novak Djokovic îşi va face astfel revenirea pe terenuri la mai mult de o lună după ultimul său meci, pierdut la Indian Wells în optimile de finală, în faţa britanicului Jack Draper, la începutul lunii martie.

Triplu câştigător al turneului de la Madrid, în 2011, 2016 şi 2019, sârbul a fost însă eliminat încă din turul al doilea anul trecut, de italianul Matteo Arnaldi.

Primul său turneu pe zgură din 2026 este o ocazie perfectă pentru jucătorul cu 24 de titluri de Grand Slam de a-şi testa condiţia fizică şi jocul, pentru a creşte treptat presiunea cu puţin mai mult de o lună înainte de Roland Garros (24 mai-7 iunie), obiectivul principal al celui care vizează un istoric al 25-lea titlu de Grand Slam.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
14:50

14:46

14:21

14:21

13:57

13:42

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
