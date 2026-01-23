Au trecut aproape 1.000 de zile! Record impresionant stabilit de Aryna Sabalenka - Antena Sport

Închide meniul
Au trecut aproape 1.000 de zile! Record impresionant stabilit de Aryna Sabalenka

Dan Roșu Publicat: 23 ianuarie 2026, 9:14

Aryna Sabalenka, la Australian Open - Profimedia Images

Aryna Sabalenka s-a calificat în optimile Australian Open, după o luptă grea cu Anastasia Potapova (7-6, 7-6), dar şi cu căldura de la Melbourne.

Ocupanta locului 1 mondial a rămas fără set pierdut la această ediţie a primului Grand Slam al anului, dar asta după ce a salvat 4 mingi de set în a doua manşă cu Potapova.

Aryna Sabalenka, 19 tie-break-uri câştigate consecutiv la turneele de Grand Slam

După meciul cu Potapova, sportiva din Belarus a atins o bornă impresionantă: 19 tie-break-uri câştigate consecutiv în cadrul turneelor de Grand Slam, un record în era open.

Ultima care a reuşit să câştige un tie-break în faţa Arynei a fost Karolina Muchova, la Roland Garros, cu 960 de zile în urmă.

Aryna Sabalenka – Victoria Mboko, duel pentru sferturile de la Australian Open

Dubla campioană de la Melbourne o va întâlni în optimi pe Victoria Mboko (19 ani, locul 16 WTA). Sabalenka se află în optimi la un Grand Slam pentru a 13-a oară consecutiv.

“Adevărul este că nu am vorbit niciodată cu ea, nu am avut niciodată șansa să mă antrenez cu ea, am văzut-o doar de pe margine. Am urmărit câteva dintre meciurile ei: este o jucătoare grozavă, o luptătoare grozavă și joacă foarte agresiv în acest turneu. Pentru mine, ar fi fost foarte dificil să gestionez un astfel de succes la o vârstă atât de fragedă, dar acum văd aceste fete tinere și ceea ce realizează.

Victoria e atât de matură, mi se pare incredibil. Simt că se maturizează mult mai repede decât mine. Este uimitor să văd cât de inteligente sunt și cât de concentrate sunt. Au o echipă grozavă în jurul lor, este minunat să le văd pe aceste fete tinere evoluând”, a spus Sabalenka, despre adversara ei.

 

