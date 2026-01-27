Alexander Zverev răsuflă uşurat după calificarea în semifinalele de la Australian Open: "Nu ştiu ce a făcut în ultimele luni" - Antena Sport

Alexander Zverev, numărul 3 mondial, s-a impus în patru seturi, cu 6-3, 6-7 (5/7), 6-1, 7-6 (7/3), în faţa americanului Learner Tien (29 ATP), marţi, la Melbourne, şi a acces în semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, informează AFP.
Zverev (28 ani), finalist anul trecut, va juca pentru un loc în finală, vineri, cu învingătorul partidei dintre liderul mondial spaniol Carlos Alcaraz şi australianul Alex De Minaur (6 ATP).
Alexander Zverev s-a calificat în semifinalele Australian Open 2026 şi l-a lăudat pe Learner Tien
“A trecut foarte, foarte mult timp de când n-am mai jucat împotriva cuiva atât de puternic pe linia de fund. Nu ştiu ce a făcut Michael Chang (antrenorul lui Tien) în ultimele luni. Fără serviciul meu, nu aş fi câştigat”, a comentat Zverev.
Zverev a reuşit în mod notabil 24 de aşi împotriva americanului în vârstă de 20 de ani, care a fost jucătorul cel mai slab clasat care a ajuns în sferturile de finală în acest an.
Jucătorul german va juca a 10-a sa semifinală de Grand Slam. Printre jucătorii în activitate, doar Novak Djokovic are o performanţă superioară (53 înainte de sfertul de finală împotriva lui Lorenzo Musetti, de miercuri).
Meciul dintre Zverev şi Tien s-a desfăşurat cu acoperişul închis şi în aerul climatizat al arenei Rod Laver, din cauza intrării în vigoare a protocolului “de căldură extremă”.
