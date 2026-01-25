Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la Australian Open fără să joace: "Este o decizie nefericită" - Antena Sport

Închide meniul
Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la Australian Open fără să joace: “Este o decizie nefericită”

Alex Masgras Publicat: 25 ianuarie 2026, 13:32

Novak Djokovic / Profimedia

Jakub Mensik s-a retras, duminică, din cauza unei accidentări, cu o zi înaintea meciului său din optimile de finală împotriva lui Novak Djokovic, care s-a calificat astfel fără să joace în sferturile de finală la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, au anunţat organizatorii, citaţi de AFP.

“Este o decizie nefericită. După ultimele două meciuri, am avut dureri din ce în ce mai mari, iar problema vine din partea stângă a muşchilor abdominali”, a explicat jucătorul în declaraţiile comunicate de organizatorii turneului.

Novak Djokovic, în sferturi la Australian Open 2026. S-a calificat după retragerea lui Mensik

Novak Djokovic, numărul 4 mondial, s-a calificat sâmbătă în optimile de finală ale Australian Open, după ce a dispus în trei seturi, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4), de olandezul Botic Van De Zandschulp (75 ATP), în timp ce Mensik (17 ATP) trecuse în turul 3 de americanul Ethan Quinn (80 ATP), cu 6-2, 7-6 (5), 7-6 (5).

Tot duminică, Alex De Minaur, numărul 6 mondial, l-a eliminat pe kazahul Aleksandr Bublik (10 ATP), duminică la Melbourne, şi va da piept cu liderul mondial Carlos Alcaraz în sferturile de finală la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, informează AFP.

Ultimul jucător australian rămas în cursă la Melbourne, De Minaur (26 ani) s-a impus cu 6-4, 6-1, 6-1 şi a acces în al doilea său sfert de finală consecutiv la Openul Australiei.

De Minaur nu eliminase niciodată un jucător din top 10 la Australian Open. Eliminat în sferturi la ediţia din 2025 de italianul Jannik Sinner, ulterior câştigătorul turneului, el va încerca împotriva lui Alcaraz să se califice pentru prima oară în semifinalele unui Grand Slam.

Meciul dintre Minaur şi Bublik a fost ultimul din programul de duminică de pe tabloul de simplu masculin la Melbourne.

