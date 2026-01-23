Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open - Antena Sport

Închide meniul
Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open

Viviana Moraru Publicat: 23 ianuarie 2026, 10:21

Carlos Alcaraz, la Australian Open 2026/ Profimedia

Carlos Alcaraz s-a calificat vineri în optimi la Australian Open, cu o victorie categorică, 6-2, 6-4, 6-1, împotriva francezului Corentin Moutet. 

Numărul unu mondial a fost în formă maximă în cel de-al 100-lea meci de Grand Slam, acumulând 30 de lovituri câştigătoare în puţin peste două ore împotriva jucătorului stângaci, cap de serie numărul 32, pe Rod Laver Arena. 

„Sincer să fiu, nu a fost uşor să joc împotriva unui adversar precum Corentin. Nu ştii niciodată ce te aşteaptă”, a declarat Alcaraz. „Dar da, m-am simţit foarte bine pe teren. Cred că amândoi am reuşit să marcăm puncte importante şi să executăm lovituri excelente.” 

Alcaraz, care încearcă să câştige primul titlu la Melbourne Park pentru a-şi completa Grand Slam-ul carierei, îl va înfrunta în runda următoare pe americanul Tommy Paul pentru un loc în sferturile de finală. 

Spaniolul are un palmares de 87-13 la turneele majore, egalând recordul lui Bjorn Borg pentru cel mai bun start în 100 de meciuri din Era Open. 

Alcaraz a depăşit pe legende precum Rafael Nadal şi John McEnroe, care au înregistrat amândoi 86-14 în primele 100 de meciuri de Grand Slam. Numărul 1 mondial în clasamentul PIF ATP stabileşte un standard pe care unele dintre cele mai mari nume ale sportului nu l-au atins atât de repede. 

Novak Djokovici, deţinător al unui record de 24 de titluri majore şi de 10 titluri la Melbourne, a înregistrat 79 de victorii şi 21 de înfrângeri în primele sale 100 de meciuri de Grand Slam, în timp ce elveţianul Roger Federer a înregistrat 80 de victorii şi 20 de înfrângeri. Marele rival al lui Alcaraz, Jannik Sinner, a jucat al 100-lea meci de grand slam (81-19) anul trecut la Wimbledon, întâmplător împotriva spaniolului în finală. Italianul a câştigat acea confruntare. 

Călătoria lui Alcaraz la turneele de Grand Slam a început acum patru ani la Melbourne Park, unde jucătorul clasat pe locul 141 în clasamentul mondial obţinea o primă victorie importantă împotriva lui Botic van de Zandschulp. În 2022, Alcaraz a câştigat primul său titlu important la US Open şi, odată cu această victorie, a devenit cel mai tânăr jucător clasat pe locul 1 în istoria clasamentului ATP. 

