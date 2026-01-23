Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open - Antena Sport

Carlos Alcaraz s-a calificat vineri în optimi la Australian Open, cu o victorie categorică, 6-2, 6-4, 6-1, împotriva francezului Corentin Moutet.

Numărul unu mondial a fost în formă maximă în cel de-al 100-lea meci de Grand Slam, acumulând 30 de lovituri câştigătoare în puţin peste două ore împotriva jucătorului stângaci, cap de serie numărul 32, pe Rod Laver Arena.

Carlos Alcaraz s-a calificat în turul trei la Australian Open 2026

„Sincer să fiu, nu a fost uşor să joc împotriva unui adversar precum Corentin. Nu ştii niciodată ce te aşteaptă”, a declarat Alcaraz. „Dar da, m-am simţit foarte bine pe teren. Cred că amândoi am reuşit să marcăm puncte importante şi să executăm lovituri excelente.”

Alcaraz, care încearcă să câştige primul titlu la Melbourne Park pentru a-şi completa Grand Slam-ul carierei, îl va înfrunta în runda următoare pe americanul Tommy Paul pentru un loc în sferturile de finală.

Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer

Spaniolul are un palmares de 87-13 la turneele majore, egalând recordul lui Bjorn Borg pentru cel mai bun start în 100 de meciuri din Era Open.