Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open - Antena Sport

Carlos Alcaraz s-a calificat vineri în optimi la Australian Open, cu o victorie categorică, 6-2, 6-4, 6-1, împotriva francezului Corentin Moutet.
Numărul unu mondial a fost în formă maximă în cel de-al 100-lea meci de Grand Slam, acumulând 30 de lovituri câştigătoare în puţin peste două ore împotriva jucătorului stângaci, cap de serie numărul 32, pe Rod Laver Arena.
Carlos Alcaraz s-a calificat în turul trei la Australian Open 2026
„Sincer să fiu, nu a fost uşor să joc împotriva unui adversar precum Corentin. Nu ştii niciodată ce te aşteaptă”, a declarat Alcaraz. „Dar da, m-am simţit foarte bine pe teren. Cred că amândoi am reuşit să marcăm puncte importante şi să executăm lovituri excelente.”
Alcaraz, care încearcă să câştige primul titlu la Melbourne Park pentru a-şi completa Grand Slam-ul carierei, îl va înfrunta în runda următoare pe americanul Tommy Paul pentru un loc în sferturile de finală.
Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer
Spaniolul are un palmares de 87-13 la turneele majore, egalând recordul lui Bjorn Borg pentru cel mai bun start în 100 de meciuri din Era Open.
Alcaraz a depăşit pe legende precum Rafael Nadal şi John McEnroe, care au înregistrat amândoi 86-14 în primele 100 de meciuri de Grand Slam. Numărul 1 mondial în clasamentul PIF ATP stabileşte un standard pe care unele dintre cele mai mari nume ale sportului nu l-au atins atât de repede.
Novak Djokovici, deţinător al unui record de 24 de titluri majore şi de 10 titluri la Melbourne, a înregistrat 79 de victorii şi 21 de înfrângeri în primele sale 100 de meciuri de Grand Slam, în timp ce elveţianul Roger Federer a înregistrat 80 de victorii şi 20 de înfrângeri. Marele rival al lui Alcaraz, Jannik Sinner, a jucat al 100-lea meci de grand slam (81-19) anul trecut la Wimbledon, întâmplător împotriva spaniolului în finală. Italianul a câştigat acea confruntare.
Călătoria lui Alcaraz la turneele de Grand Slam a început acum patru ani la Melbourne Park, unde jucătorul clasat pe locul 141 în clasamentul mondial obţinea o primă victorie importantă împotriva lui Botic van de Zandschulp. În 2022, Alcaraz a câştigat primul său titlu important la US Open şi, odată cu această victorie, a devenit cel mai tânăr jucător clasat pe locul 1 în istoria clasamentului ATP.
