Dorinel Munteanu ştie ce va face diferenţa în Turcia – România: “Ne uităm la statistici! Nu ne sunt superiori”

Dorinel Munteanu, fostul component al Generaţiei de Aur, are încredere în naţionala României, înaintea meciului cu Turcia, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii vor juca pe 26 martie, la Istanbul, meciul care ne poate ţine în viaţă speranţele de a ajunge la turneul final.

Dacă va trece de Turcia, România va mai juca un meci în deplasare, pe 31 martie, împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo. Două victorii luna aceasta ne vor asigura astfel calificarea la World Cup 2026.

Dorinel Munteanu, despre barajul Turcia – România: “Totul ţine de mentalul jucătorilor”

Dorinel Munteanu recunoaşte că naţionala Turciei are jucători mai valoroşi, dar istoricul întâlnirilor dintre cele două naţionale trebuie să ne dea încredere. Mai mult, fostul internaţional şi cel care are cele mai multe selecţii în istoria naţionalei României e convins că mentalul jucătorilor va face diferenţa în partida de la Istanbul:

“Nu suntem foarte departe de ultimul meci de preliminarii. Din punctul meu de vedere, totul ține de mentalul jucătorilor și de modul în care privesc acest joc, pentru că se pot întâmpla multe.

Dacă ne uităm la statistici, Turcia nu ne este superioară. În ultimii 10–15 ani, chiar 20–30 de ani, avem rezultate mai bune în duelurile directe.