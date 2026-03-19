Adrian Newey nu va mai fi team principal la Aston Martin! Va fi înlocuit de şeful unei rivale

Alex Masgras Publicat: 19 martie 2026, 18:52

Adrian Newey şi Lawrence Stroll / Profimedia

Adrian Newey nu va mai fi team principal la Aston Martin. Startul dezastruos al echipei britanice în sezonul 2026 face ca echipa britanică să ia decizii rapide, în încercarea de a salva ce se mai poate salva anul acesta.

Newey va rămâne însă la Aston Martin. El a luat această decizie pentru a se concentra exclusiv pe partea tehnică a echipei, susţine motorsport.com. Problemele motorului celor de la Honda, noul partener al echipei, au făcut ca monopostul Aston Martin, proiectat de Newey, să nu poată duce o cursă până la capăt.

Sursa mai sus menţionată susţine că noul team principal de la Aston Martin va fi Jonathan Wheatley, cel care este team principal în acest moment la Audi, una dintre cele două echipe debutante în Formula 1 sezonul acesta.

Venirea lui Wheatley la Aston Martin nu este întâmplătoare. Aflat la Audi din luna mai a anului trecut, englezul a petrecut aproape 19 de ani la Red Bull, acolo unde a lucrat alături de Adrian Newey. El s-a despărţit de echipa austriacă la finalul sezonului 2024.

Angajat din 2006 la Red Bull, Wheatley, 57 de ani, a participat la toate marile succese ale companiei austriece, concretizate în şapte titluri mondiale la piloţi (patru pentru Sebastian Vettel din 2010 până în 2013 şi trei pentru Max Verstappen din 2021 până în 2023) şi şase ca producător (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023).

În primele două etape ale sezonului, în Australia şi China, Fernando Alonso şi Lance Stroll, cei doi piloţi Aston Martin, nu au terminat cursele. În ceea ce îl priveşte pe Stroll, canadianul a dus până la final cursa de la Melbourne, dar a terminat la 15 tururi în spatele câştigătorului George Russell, motiv pentru care nu a fost clasat. ţ

Sezonul 2026 de Formula 1 continuă în Universul Antena. În perioada 27-29 martie va avea loc Marele Premiu al Japoniei.

Paștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasăPaștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasă
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Citește și:
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Observator
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Ce relație are fostul fotbalist de la Dinamo cu socrul Stelian Ogică: “Trebuie să creștem alt fotbalist!”
Fanatik.ro
Ce relație are fostul fotbalist de la Dinamo cu socrul Stelian Ogică: “Trebuie să creștem alt fotbalist!”
21:39

S-au încins spiritele în Dinamo – Universitatea Craiova! Scandal uriaş la marginea terenului. Şi Baiaram şi-a pierdut cumpătul
21:37

Nicuşor Bancu, eliminat în Dinamo – Craiova! Eroare impardonabilă a căpitanului oltenilor
21:35

Lyon – Celta Vigo 0-2. Ionuț Radu, calificare uriaşă în sferturile Europa League! Kovacs, la Roma – Bologna
21:26

LIVE TEXTDinamo – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii au avantaj pe tabelă, dar sunt în inferioritate numerică. Baiaram, schimbat la pauză
21:14

FotoColegul lui Ionuţ Radu a marcat un gol uriaş în Europa League şi a început să plângă!
21:08

FotoMircea Lucescu, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova. Selecționerul, vigilent înaintea meciului cu Turcia
Vezi toate știrile
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă! 3 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 4 Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important 5 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 6 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav