Adrian Newey nu va mai fi team principal la Aston Martin! Va fi înlocuit de şeful unei rivale

Adrian Newey nu va mai fi team principal la Aston Martin. Startul dezastruos al echipei britanice în sezonul 2026 face ca echipa britanică să ia decizii rapide, în încercarea de a salva ce se mai poate salva anul acesta.

Newey va rămâne însă la Aston Martin. El a luat această decizie pentru a se concentra exclusiv pe partea tehnică a echipei, susţine motorsport.com. Problemele motorului celor de la Honda, noul partener al echipei, au făcut ca monopostul Aston Martin, proiectat de Newey, să nu poată duce o cursă până la capăt.

Sursa mai sus menţionată susţine că noul team principal de la Aston Martin va fi Jonathan Wheatley, cel care este team principal în acest moment la Audi, una dintre cele două echipe debutante în Formula 1 sezonul acesta.

Venirea lui Wheatley la Aston Martin nu este întâmplătoare. Aflat la Audi din luna mai a anului trecut, englezul a petrecut aproape 19 de ani la Red Bull, acolo unde a lucrat alături de Adrian Newey. El s-a despărţit de echipa austriacă la finalul sezonului 2024.

Adrian Newey is set to step down as Aston Martin #F1 team principal, though he's not leaving the team altogether.

He’ll be replaced by a rival team’s boss 👀

— Motorsport (@Motorsport) March 19, 2026