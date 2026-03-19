Adrian Newey nu va mai fi team principal la Aston Martin! Va fi înlocuit de şeful unei rivale

Adrian Newey nu va mai fi team principal la Aston Martin. Startul dezastruos al echipei britanice în sezonul 2026 face ca echipa britanică să ia decizii rapide, în încercarea de a salva ce se mai poate salva anul acesta.
Newey va rămâne însă la Aston Martin. El a luat această decizie pentru a se concentra exclusiv pe partea tehnică a echipei, susţine motorsport.com. Problemele motorului celor de la Honda, noul partener al echipei, au făcut ca monopostul Aston Martin, proiectat de Newey, să nu poată duce o cursă până la capăt.
Sursa mai sus menţionată susţine că noul team principal de la Aston Martin va fi Jonathan Wheatley, cel care este team principal în acest moment la Audi, una dintre cele două echipe debutante în Formula 1 sezonul acesta.
Venirea lui Wheatley la Aston Martin nu este întâmplătoare. Aflat la Audi din luna mai a anului trecut, englezul a petrecut aproape 19 de ani la Red Bull, acolo unde a lucrat alături de Adrian Newey. El s-a despărţit de echipa austriacă la finalul sezonului 2024.
Angajat din 2006 la Red Bull, Wheatley, 57 de ani, a participat la toate marile succese ale companiei austriece, concretizate în şapte titluri mondiale la piloţi (patru pentru Sebastian Vettel din 2010 până în 2013 şi trei pentru Max Verstappen din 2021 până în 2023) şi şase ca producător (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023).
În primele două etape ale sezonului, în Australia şi China, Fernando Alonso şi Lance Stroll, cei doi piloţi Aston Martin, nu au terminat cursele. În ceea ce îl priveşte pe Stroll, canadianul a dus până la final cursa de la Melbourne, dar a terminat la 15 tururi în spatele câştigătorului George Russell, motiv pentru care nu a fost clasat. ţ
Sezonul 2026 de Formula 1 continuă în Universul Antena. În perioada 27-29 martie va avea loc Marele Premiu al Japoniei.
