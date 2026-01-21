Gabriela Ruse, prima reacţie după calificarea în turul trei la Australian Open: "Am avut noroc a treia oară" - Antena Sport

Gabriela Ruse a oferit prima reacţie, după calificarea în turul trei la Australian Open 2026. Românca de pe locul 79 WTA a învins-o în două seturi pe Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră şi 30 de minute de joc.
Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul trei la Australian Open. Ea a fost învinsă în două rânduri în turul secund, în 2025 şi în 2022, mărturisind, la finalul meciului cu Tomljanovic, că a treia oară a fost cu noroc pentru ea.
Gabriela Ruse, prima reacţie după calificarea în turul trei la Australian Open
În 2025, Gabriela Ruse era învinsă în turul secund de Maddison Keys. Campioana en-titre de la Melbourne s-a impus în trei seturi, scor 7-5 în decisiv. În 2022, românca a cedat în faţa Veronikăi Kudermetova, în două seturi.
După calificarea în turul trei la Australian Open, Gabriela Ruse le-a mulţumit celor din echipa ei, cât şi fanilor prezenţi la Melbourne care au susţinut-o. Ea a subliniat că a încercat să fie agresivă încă de la începutul partide, pentru a obţine în cele din urmă victoria.
“Am avut noroc a treia oară, anul trecut am jucat cu Keys, a fost un meci dur. Vă mulţumesc pentru susţinere, Ajla e o jucătoare excelentă, ştiam că mă aşteaptă un meci greu.
Am fost agresivă de la început, vreau să le mulţumesc celor din echipa mea, cât şi fanilor români care au venit să mă sprijine. Mulţumiri unor persoane speciale din loja mea, fanii şi prietenii mei”, a declarat Gabriela Ruse, conform eurosport.ro, după calificarea în turul trei la Australian Open 2026.
