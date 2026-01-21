Gabriela Ruse, prima reacţie după calificarea în turul trei la Australian Open: "Am avut noroc a treia oară" - Antena Sport

Gabriela Ruse a oferit prima reacţie, după calificarea în turul trei la Australian Open 2026. Românca de pe locul 79 WTA a învins-o în două seturi pe Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră şi 30 de minute de joc.

Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul trei la Australian Open. Ea a fost învinsă în două rânduri în turul secund, în 2025 şi în 2022, mărturisind, la finalul meciului cu Tomljanovic, că a treia oară a fost cu noroc pentru ea.

În 2025, Gabriela Ruse era învinsă în turul secund de Maddison Keys. Campioana en-titre de la Melbourne s-a impus în trei seturi, scor 7-5 în decisiv. În 2022, românca a cedat în faţa Veronikăi Kudermetova, în două seturi.

După calificarea în turul trei la Australian Open, Gabriela Ruse le-a mulţumit celor din echipa ei, cât şi fanilor prezenţi la Melbourne care au susţinut-o. Ea a subliniat că a încercat să fie agresivă încă de la începutul partide, pentru a obţine în cele din urmă victoria.

“Am avut noroc a treia oară, anul trecut am jucat cu Keys, a fost un meci dur. Vă mulţumesc pentru susţinere, Ajla e o jucătoare excelentă, ştiam că mă aşteaptă un meci greu.